Розкрадали гуманітарку: на Одещині затримали представників благодійного фонду

В Одеській області затримали керівника благодійного фонду та його підлеглого. Їх підозрюють у розкраданні гумдопомоги, призначеної українським захисникам.

Керівник одного з місцевих благодійних фондів постачав товари військового та гуманітарного призначення від іноземних благодійних організацій на територію Одещини, але вони не потрапляли на потреби оборони.

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Серед розкраденого, що могло б допомогти на фронті: форма, пристрої нічного бачення, каски, бронежилети, медичні аптечки тощо.

Слідчі з СБУ встановили, що чоловік насправді продавав речі, які надавались йому, як гуманітарна допомога.

Зловмисників затримали на гарячому

Оперативники СБУ затримали керівника фонду та його напарника в момент реалізації партії міжнародної гуманітарної допомоги на суму понад 500 тисяч гривень.

Наразі очільнику фонду повідомили про підозру за "незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги".

Фото з місця події: фото СБУ

СБУ викриває осіб, які розкрадають гуманітарку в інших регіонах

У травні 2022 року на Львівщині СБУ затримала Романа Матиса та Євгена Шпитка. Їх взяли під варту, звинувативши у привласненні гуманітарної допомоги та спорядженні для українських захисників та захисниць. Також обом інкримінують привласнення пожертв благодійників. Мовиться про внески, які надійшли на рахунки ГО "Юридична сотня" та на особисті банківські рахунки підозрюваних. Згодом Матис вийшов під заставу. Натомість Шпитко досі перебуває у СІЗО.

Керівницю ГО "Рух підтримки закарпатських військових" Галину Ярцеву теж запідозрили у розкраданні гуманітарної допомоги. За даними слідства, підозрювана продала військове спорядження, яке її громадська організація отримала безкоштовно від іноземних партнерів, як гуманітарну допомогу. Також представники фонду привласнили собі частину коштів, які їм пересилали українці.

На Тернопільщині "брати-волонтери" за пожертви для ЗСУ купили собі елітні автівки. Чоловікам жертвувати небайдужі люди, адже думали, що допомагають українським захисникам. Зловмисники привласнили собі близько 2 мільйонів гривень.

У травні шахраї намагались незаконно продати понад 1 тисячу бронежилетів. Їхня вартість становить більше ніж 12 мільйонів гривень. Допомогу від благодійних організацій певні чиновники намагались продати через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів".

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