Справа на 1,5 мільярда гривень: експосадовця Міноборони Олександра Лієва взяли під варту
Джерело:Офіс Генерального прокурора
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 12 лютого взяла під варту до 8 квітня екскерівника департаменту військово-технічної політики Міноборони Олександра Лієва. Він зможе вийти із СІЗО під заставу.
Сума застави складає 50 мільйонів гривень. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Дивіться також Лієв хоче пройти детектор брехні, аби довести, що не крав кошти на снаряди для ЗСУ
Суд взяв під варту Олександра Лієва
Взяти під варту до 8 квітня Олександра Лієва постановила Апеляційна палата ВАКС. Також у нього є право внести заставу в розмірі 50 мільйонів гривень.
Самого ж Лієва підозрюють у розкраданні майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ.
У Офісі Генерального прокурора підтвердили, що суд задовольнив апеляцію прокурорів та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 50 мільйонів гривень експосадовцю Міноборони.
Справа щодо розкрадання коштів на закупівлі снарядів для ЗСУ: що відомо
- СБУ за сприяння Міністерства оборони викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів для ЗСУ.
- Відповідно до даних слідства, у серпні 2022 року посадовці Міноборони уклали контракт на закупівлю гуртової партії артилерійських снарядів з постачальником озброєнь – українською компанією.
- В Генеральному Офісі прокурора зазначили, що Міноборони перерахувало на рахунки підприємства всю суму, передбачену документом.
- Так, після одержання коштів менеджмент компанії перерахував частину грошей на баланс іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну.
- Проте до України артснаряди іноземна фірма не відправила, а отримані кошти вивела у тінь.
- Відомо, що одного з підозрюваних, а саме ексочільника департаменту Міноборони Олександра Лієва, затримали під час спроби виїхати за кордон.