Розкрадання на 1,5 мільярда у Міноборони: ВАКС не обрав запобіжний захід Лієву

29 січня відбулося судове засідання. Під час нього ВАКС не обрав запобіжного заходу Олександру Лієву, підозрюваному у розкраданні коштів на закупівлях для Міноборони.

Як зазначив кореспондент Суспільного, Вищий антикорупційний суд відхилив клопотання прокурора. Він не обрав колишньому керівнику Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександрові Лієву запобіжний захід.

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У чому підозрюють Лієва

Отже, Олександра Лієва підозрюють у розкраданні майже 1,5 мільярда гривень на закупівлю боєприпасів для Збройних Сил України. У суді прокурори прохали про призначення йому утримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 286 мільйонів гривень.

Адвокати Лієва, посилаючись на Кримінально-процесуальний кодекс, заперечили проти участі старшого слідчого. Вони заявили, що він нібито – не учасник справи. Правда, суддя Ярослав Шкодін відповідний запит відхилив. Він дозволив слідчому брати участь у розгляді.

Також сторона захисту просила суд дати можливість узгодити позицію з Лієвим. Вона посилалася на нестачу часу на це. Після цього підозрюваного пересадили у залу з камери перебування.

Що відомо про справу