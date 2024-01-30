Розкрадання на 1,5 мільярда у Міноборони: ВАКС не обрав запобіжний захід Лієву
Джерело:Суспільне
29 січня відбулося судове засідання. Під час нього ВАКС не обрав запобіжного заходу Олександру Лієву, підозрюваному у розкраданні коштів на закупівлях для Міноборони.
Як зазначив кореспондент Суспільного, Вищий антикорупційний суд відхилив клопотання прокурора. Він не обрав колишньому керівнику Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександрові Лієву запобіжний захід.
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У чому підозрюють Лієва
Отже, Олександра Лієва підозрюють у розкраданні майже 1,5 мільярда гривень на закупівлю боєприпасів для Збройних Сил України. У суді прокурори прохали про призначення йому утримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 286 мільйонів гривень.
Адвокати Лієва, посилаючись на Кримінально-процесуальний кодекс, заперечили проти участі старшого слідчого. Вони заявили, що він нібито – не учасник справи. Правда, суддя Ярослав Шкодін відповідний запит відхилив. Він дозволив слідчому брати участь у розгляді.
Також сторона захисту просила суд дати можливість узгодити позицію з Лієвим. Вона посилалася на нестачу часу на це. Після цього підозрюваного пересадили у залу з камери перебування.
Що відомо про справу
- Так, СБУ та Міністерство оборони напередодні викрили чиновників оборонного відомства та керівництво "Львівського арсеналу" у розкраданні 1,5 мільярда гривень. Відповідні кошти мали йти на покупку снарядів для наших військових.
- Як зазначили у СБУ, після укладання контракту та перерахування коштів, частину суму вивели на рахунки іноземної структури. ЗСУ тим часом не отримали жодного снаряда.
- Згодом правоохоронці оголосили підозру за статтею про розтрату майна п'ятьом фігурантам справи. Якщо їхню провину доведуть у судовому порядку, то їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.