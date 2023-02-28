"Заробляли" на укриттях у школах: столичних чиновників підозрюють у розкраданні бюджету
Джерело:МВС
Київських чиновників підозрюють у привласненні чималої суми із бюджету. За ці гроші посадовці мали обладнати укриття у школах.
Мовиться про пів мільйона гривень. Столичним посадовцям вже повідомили про підозру.
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Київських чиновників підозрюють у розкраданні бюджеті
Серед підозрюваних – керівник управління Голосіївської РДА, очільник підрядної організації та інженер з технагляду. Зараз перевіряють їхню причетність до можливих фактів розкрадання коштів під час оснащення укриття у 15 навчальних закладах.
За даними столичних слідчих, РДА уклала з комерційною структурою низку договорів щодо проведення ремонту й оснащення укриття у школах району. В акти виконаних робіт свідомо вносили завищені дані щодо обсягів робіт та їх вартості. Учасники угод роботи прийняли та погодили підписом відповідні документи.
Так, на реконструкції та оснащенні укриття у двох школах в Києві фігуранти привласнили понад пів мільйона гривень з бюджету.
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