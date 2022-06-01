Розкрадання гуманітарки на Буковині: в ОВА відкидають звинувачення
Джерело:Чернівецька ОВА
Чиновника Чернівецької обласної військової адміністрації СБУ викрила на махінаціях з гуманітарною допомогою. В ОВА звинувачення відкидають.
На злочині викрили заступника голови Чернівецької ОВА. За даними СБУ, посадовець дозволяв використовувати автомобілі швидкої медичної допомоги у комерційних цілях. А цей транспорт передали Україні з Італії як гуманітарну підтримку.
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Безпідставні "спекуляції" та "маніпуляції"
З цього приводу очільник Чернівецької ОВА Сергій Осачук під час брифінгу розповів, що думає про такі звинувачення його колеги. Він назвав їх "надзвичайно спекулятивними та маніпулятивними", а також "безпідставними та недоведеними в суді".
Хочу сказати, що звинувачення в бік ОВА в частині дотичності до окремих посадових осіб співробітників ОВА до ймовірного розкрадання гуманітарної допомоги є надзвичайно спекулятивними, маніпулятивними, безпідставними і не доведеними у суді. Через це є великі репутаційні збитки, втрати не тільки для ОВА, а загалом для суспільства та України,
– сказав Осачук.
За його словами, такі резонансні гучні заяви, зачіпають репутацію облдержадміністрації.
У чому звинувачують чиновника
- Як відомо, з початку війни Україна отримує багато допомоги з-за кордону. У Чернівецькій ОВА, наприклад, саме заступник голови був відповідальним за розподіл швидких з Італії. Він визначив один з обласних медичних закладів, як такого, що отримає частину цієї гумдопомоги. Оборудку вдалося провести через гендиректора медустанови.
- Очільник лікарні вже переоформив 5 отриманих швидких на підконтрольну громадську благодійну організацію. Звісно ж він сам є її засновником і власником. Надає хворим платні транспортні послуги. Це означає, що автомобілі мали використовувати для потреб українців в часи війни. Натомість – на них заробляли гроші й мали використовувати не за призначенням.
- При цьому Чернівецька обласна прокуратура вже повідомила зловмиснику про підозру. Стаття про розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб. Мовиться, що розтрата вчинена в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.
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