Розкрадання гуманітарки на Буковині: в ОВА відкидають звинувачення

Чиновника Чернівецької обласної військової адміністрації СБУ викрила на махінаціях з гуманітарною допомогою. В ОВА звинувачення відкидають.

На злочині викрили заступника голови Чернівецької ОВА. За даними СБУ, посадовець дозволяв використовувати автомобілі швидкої медичної допомоги у комерційних цілях. А цей транспорт передали Україні з Італії як гуманітарну підтримку.

Читайте також Колишнього заступника голови Волинської ОВА підозрюють у допомозі ухилянтам перетинати кордон

Безпідставні "спекуляції" та "маніпуляції"

З цього приводу очільник Чернівецької ОВА Сергій Осачук під час брифінгу розповів, що думає про такі звинувачення його колеги. Він назвав їх "надзвичайно спекулятивними та маніпулятивними", а також "безпідставними та недоведеними в суді".

Хочу сказати, що звинувачення в бік ОВА в частині дотичності до окремих посадових осіб співробітників ОВА до ймовірного розкрадання гуманітарної допомоги є надзвичайно спекулятивними, маніпулятивними, безпідставними і не доведеними у суді. Через це є великі репутаційні збитки, втрати не тільки для ОВА, а загалом для суспільства та України,

– сказав Осачук.

За його словами, такі резонансні гучні заяви, зачіпають репутацію облдержадміністрації.

У чому звинувачують чиновника

Як відомо, з початку війни Україна отримує багато допомоги з-за кордону. У Чернівецькій ОВА, наприклад, саме заступник голови був відповідальним за розподіл швидких з Італії. Він визначив один з обласних медичних закладів, як такого, що отримає частину цієї гумдопомоги. Оборудку вдалося провести через гендиректора медустанови.

Очільник лікарні вже переоформив 5 отриманих швидких на підконтрольну громадську благодійну організацію. Звісно ж він сам є її засновником і власником. Надає хворим платні транспортні послуги. Це означає, що автомобілі мали використовувати для потреб українців в часи війни. Натомість – на них заробляли гроші й мали використовувати не за призначенням.

При цьому Чернівецька обласна прокуратура вже повідомила зловмиснику про підозру. Стаття про розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб. Мовиться, що розтрата вчинена в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

СБУ вже ліквідовувала масову схему крадіжок допомоги для ЗСУ: дивіться відео