Масштабна спецоперація: повідомили про підозру 30 службовцям за розкрадання грошей армії

У ході масштабної спецоперації службовцям по всій Україні повідомили 30 підозр. Йдеться про розкрадання 138 мільйонів гривень, виділених на потреби армії.

Причетними до розкрадань коштів виявилися службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів спільно з представниками комерційних структур майже в усіх регіонах України.

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30 службовців підозрюють у розкраданні коштів

Окремих службових осіб також викрито на недбалому ставленні до військової служби та незаконному збагаченні.

За процесуального керівництва спецпрокуратур у сфері оборони Офісу генпрокурора спільно з ДБР, СБУ, НПУ, УСР, БЕБ та за сприяння керівництва Міноборони та ЗСУ проведено масштабну спецоперацію з викриття організаторів та учасників злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів, виділених для забезпечення потреб Збройних Сил України,

– йдеться у повідомленні.

Загальна сума збитків державі – понад 138 мільйонів гривень.

За результатами слідчих дій затримали 30 осіб та повідомили їм про підозру, з них 15 – у складі організованих злочинних груп.

30 службовців підозрюють у розкраданні коштів / Фото: Офіс Генерального прокурора

Серед підозрюваних є 3 начальники квартирно-експлуатаційних управлінь у Харкові, на Миколаївщині та Дніпропетровщині, 7 начальників квартирно-експлуатаційних відділів у Кропивницькому, Чернігові, Львові, на Прикарпатті, Житомирщині, Волині та Луганщині, а також представники комерційних структур.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.