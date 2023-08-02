На Одещині викрили бухгалтера, який вкрав понад 10 мільйонів гривень зарплат морпіхів

СБУ викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів в одному з окремих батальйонів морської піхоти ЗСУ в Одеській області. Незаконну оборудку організував бухгалтер фінансово-економічного підрозділу військової частини.

Військова контррозвідка СБУ встановила, що посадовець нараховував зарплату і премію на рахунки своїх знайомих, які не входять до складу батальйону і взагалі не служать в ЗСУ.

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Посадовець викрав більш 10 мільйонів гривень

Загалом посадовець розікрав понад 10 мільйонів бюджетних грошей. Завдяки цій "схемі" підозрюваний придбав авто преміумкласу Audi Q7. Також за місцем його проживання знайшли коштовні гаджети і побутову техніку, які він придбав за вкрадені гроші.

Також виявлено майже 2,5 мільйона привласнених гривень на банківських картках його знайомих, яким посадовець нібито надав кошти у борг. Крім цього, у чоловіка виявили бойову гранату РГО, яку направлено на експертизу.

Як бухгалтер провернув "схему"

Підозрюваний вносив неправдиву інформацію до зарплатних відомостей та списків на преміювання особового складу військової частини. В СБУ встановили, що для того, щоб отримати доступ до спеціальних бухгалтерських програм, зловмисник використовував електронний ключ, який безпідставно отримав від начальника фінансово-економічної служби батальйону.

Потім фальсифіковані відомості фігурант подавав до обласного управління Держказначейства для нарахування замовлених коштів як зарплат і премій для військовослужбовців і працівників військової частини.

Військовому бухгалтеру повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

Наразі триває розслідування і вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.