Розлив нафти у Чорному морі загрожує дельфінам: екологи б'ють на сполох

У Чорному морі біля Росії розлилась нафта. Екологи заявили про особливу небезпеку для морських мешканців, зокрема, дельфінів.

Нафтові плями з'явились біля заказника, де живуть дельфіни. Для них "чорне золоте" може бути смертельним.

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Чиновники запевняють, що проби води відповідають нормі. Проте зоологи б'ють на сполох.

Розлив нафти у Чорному морі: що відомо

Біля узбережжя Росії в Чорному морі 7 серпня з'явилася пляма нафти. Розлив стався під час завантаження грецького танкера Minerva Symphony у селищі південна Озореївка біля Новоросійська.

Каспійський трубопровідний консорціум створив оперативний штаб для боротьби з наслідками. У компанії повідомили, що нафта забруднила 200 квадратних метрів моря.

Однак знімки з супутника Sentinel-1 свідчать, що площа катастрофи набагато більша. На фото чітко видно, що нафтова пляма простягнулася на 19 кілометрів від берега вглиб моря. Площа забруднення становить майже 85 тисяч квадратних кілометрів. Це у 400 тисяч разів більше, ніж говорили росіяни.