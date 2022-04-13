Розлучають сім'ї та відправляють у далекі регіони, – Зеленський про депортацію українців у Росію
13 квітня 2022 , 13:59Читать новость на русском
Володимир Зеленський розповів міжнародній спільноті, що українців примусово депортують в Росію з окупованих територій.
Загарбники вивезли вже понад пів мільйона українців. Президент заявив про це, виступаючи перед парламентом Естонії.
До речі Від архітектури безпеки лишились уламки, – виступ Зеленського перед парламентом Естонії
Українців депортують у далекі регіони Росії
Росіяни забирають у наших громадян все: документи, телефони. Вони намагаються перевезти їх у віддалені регіони Росії.
Дітей розлучають з батьками і хочуть направити на незаконне усиновлення в російські родини,
– наголосив Зеленський.
Ба більше, окупанти всіляко перешкоджають спробам людей повернутись в Україну.
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