На кожному метрі вибухові залишки: як працюють сапери на Харківщині

Понад 30% Харківщини було захоплено росіянами. Після деокупації ця територія вважається потенційно забрудненою вибухонебезпечними предметами.

Детальніше про роботу саперів у Харківській області розповіла 24 Каналу кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Вона зазначила, що зараз вдалося очистити всього близько 3% від території, яка вважається замінованою.

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Розмінування харківських сіл

У Харківській області працюють зведені загони саперів та вибухотехніків від ДСНС з різних областей України. Нині триває активна робота з розмінування сіл на Ізюмщині.

Днями сапери знищували пелюстки, а зараз перевіряють вулиці. Подекуди на кожному метрі є якісь вибухові залишки – по вулицях, під будинками, в подвір'ях. Сапери їх знаходять, потім виймають й підривають в безпечному місці,

– зауважила Черненко.

За її словами, робота вкрай складна. Сапери просуваються буквально по метру. За ці роки все дуже сильно заросло, доводиться зрізати траву, кущі, потім проходити кількома видами металошукачів. Вони реагують й на побутове залізяччя, що теж ускладнює роботу.

На відстані 2 метрів знайшов артснаряд 30-мм й патрон автомата 545. Працювати найкраще з приладом, але перебирати доводиться дуже багато й ретельно, бо є маленькі уламки,

– розповів сапер, який розміновує зараз харківські села.

Понад 100 тисяч снарядів, боєприпасів, вибухових предметів вилучили з території Харківської області від початку повномасштабного вторгнення. Попри те, що сапери працюють не покладаючи рук й роблять все можливе і неможливе, роботи ще дуже багато.

Люди підриваються на мінах

На жаль, через забруднення вибухонебезпечними предметами часто підриваються люди. Так, у п'ятницю зранку, 12 липня, 9 людей намагалися вийти на безпечну територію із села Стариця Вовчанської громади.

Їхній шлях проходив через лісосмугу, там залишалися російські розтяжки. На жаль, троє людей загинули, шестеро поранені, з них троє в лікарні з вибуховими травмами, у решти гостра реакція на стрес,

– додала кореспондентка з Харкова.

Це вже третій підрив з початку липня в Харківській області.