Оновлення даних: у Генштабі назвали суму штрафів за повторне правопорушення

В Україні за порушення військового обліку та ухилення від мобілізації передбачений штраф. У Генштабі зазначили, що сума залежить від того, чи його було вчинено вперше, чи ні.

За ухилення від мобілізації у воєнний час передбачено штрафи для громадян від 17 до 25 тисяч гривень, а для посадових та юридичних осіб — від 34 до 59 тисяч гривень. Представниця Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України Ірина Гарбуз в онлайн-форматі розкрила деталі.

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Яка сума штрафу за повторне правопорушення

Законом передбачається, що військовозобов'язані, які не оновили свої дані, повинні виплатити штраф. Його сума передбачена статтею про адміністративне правопорушення та безпосередньо залежить від чого, чи отримують його вперше.

За вчинення вперше адміністративного правопорушення передбачений штраф у розмірі 17 тисяч гривень. А за повторне протягом року – 25,5 тисяч гривень,

– пояснила Гарбуз.

Зауважимо, у разі невчасної сплати правопорушником штрафу постанова про його накладення надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника. Вона може також надсилатися на місце роботи або за місцеперебуванням його майна.

Раніше у Міноборони пояснили, що штрафи для тих, хто не оновив дані до 16 липня, не виписуватимуть автоматично. Накласти штраф на чоловіка можуть від трьох місяців від дня виявлення і до року з моменту скоєння адміністративного правопорушення. Крім того, має бути дотримана процедура.