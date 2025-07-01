Домовилися зі "старшим братом": Лукашенко анонсував терміни розміщення "Орешника" в Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко висловився про розміщення "Орешника" на території його країни. Він назвав терміни розміщення "Орешника" в Білорусі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Лукашенка, яку цитують білоруські ЗМІ.

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Розміщення "Орешника" в Білорусі

Олександр Лукашенко заявив, що "Орешник" буде розміщений в Білорусі до кінця року.

У Волгограді ми домовилися зі "старшим братом", Володимиром Володимировичем Путіним, про те, що перші позиції "Орешника" будуть у Білорусі. Роботу "Орешника" ви бачили. До кінця року ця зброя буде розміщена в Білорусі,

– заявив самопроголошений президент Білорусі.

Нагадаємо, днями в Лукашенка також заявляли, що "Орешник" може появитися в Білорусі до кінця року. Так, держсекретар ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович вважає, що рішення президентів Білорусі та Росії про розміщення ракетних комплексів на території республіки буде втілене в життя до кінця поточного року.

"Питання ці відпрацьовані. Місця розміщення "Орешника" на території Білорусі вже визначені", – зазначив держсекретар.

Він заявляв, що ті, хто вважає, ніби ракети не появляться в Білорусі, помиляються та "тішать себе надіями".