Кулеба поговорив з Блінкеном: той розповів, про що домовився із лавровим

Держсекретар США Ентоні Блінкен 29 липня розмовляв з очільником російського мзс сєргєєм лавровим. Після цього він повідомив деталі цієї розмови міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі.

Блінкен розмовляв з лавровим вперше після початку повномасштабної війни в Україні. Зокрема, вони говорили про звільнення американців, яких незаконно затримали в росії, та відновлення експорту українського зерна.

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Кулеба розмовляв з Блінкеном

Очільник українського МЗС розповів, що 29 липня розмовляв з держсекретарем США. Блінкен розповів йому про підсумки своєї розмови з міністром закордонних справ росії.

Ми домовилися про подальше зміцнення України у військовому та економічному відношенні та зосередилися на наступних практичних кроках, які дозволять Україні змусити російське вторгнення провалитися,

– зауважив Кулеба.

За словами Блінкена, він обговорив з лавровим кілька важливих питань. Розмова була відвертою та прямою.

Держсекретар запропонував кремлю нові умови обміну американців Пола Вілана, якого звинуватили у шпіонажі, та баскетболістки Брітні Ґрінер, котру затримали в аеропорту за електронну сигарету з олією, яка містила екстракт коноплі.

Окрім цього, Блінкен повідомив лаврову, що очікує виконання домовленості щодо експорту українського зерна Чорним морем. Також він нагадав про гучні заяви російського дипломата щодо "географічних завдань" та анексій українських територій.

"Я дав зрозуміти лаврову, що ці плани ніколи не будуть визнані світовою спільнотою. Світ ніколи не визнає анексії", – наголосив Блінкен.

Держсекретар підсумував, що в разі анексії українських територій на росію накладуть додаткові значні санкції.

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