Дуду розкритикували за "зневажливу" 10-хвилинну зустріч з Трампом

Нещодавно президент Польщі Анджей Дуда мав розмову із Дональдом Трампом. Його розкритикували за це.

Президента Польщі Анджея Дуду розкритикувала керівна коаліція через його зустріч з Дональдом Трампом у Вашингтоні. Про це пише 24 Канал із посиланням на Euractiv.

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У чому причина

Значна частина політиків припустили, що лідер США зневажив свого польського колегу.

Зустріч відбулась в кулуарах Конференції консервативної політичної дії (CPAC) поблизу Вашингтона. Розмова тривала всього 10 хвилин та торкнулася військової присутності США в Польщі та припинення війни в Україні.

Марчин Босацький, депутат від "Громадянської платформи" і член парламентського комітету у закордонних справах, засудив непрофесіоналізм в зустрічі. Дуда очікував на саму розмову довше, ніж вона тривала.

Він вважає, що польський президент не представив позицію Польщі ні на конференції CPAC, ні під час розмови з Трампом. Водночас він вказав на те, що Віктор Орбан тим часом "скористався можливістю представити свої власні – проросійські та антиєвропейські – погляди".

Йоанна Шойрінг-Вельгус, депутатка Європарламенту від партії "Нові ліві", зазначила, що хоча коротка зустріч може бути сприйнята як "ляпас", будь-яка подібна зустріч є цінною в нинішній ситуації.

Прем'єр-міністр Дональд Туск також заявив, що до цього потрібно ставитись серйозно, адже безпекова ситуація у світі також набирає обертів.

Державний секретар канцелярії президента Анджей Дера заявив, що не вважаю коротку розмову виявом неповаги.