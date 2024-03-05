З німецькими спецслужбами не діляться даними: що показала ситуація з витоком розмови щодо Taurus

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян поширила запис розмови офіцерів Бундесверу, які обговорювали можливий удар німецькими ракетами Taurus по Кримському мосту. Оприлюднення цього витоку є дуже загрозливим сигналом з боку Владіміра Путіна.

Таку думку вислови 24 Каналу боєць ЗСУ, політолог Тарас Березовець, який наголосив, що ця ситуація вчергове довела, що німецькі офіцери порушують протоколи безпеки, коли ведуть конфіденційні розмови по незахищених лініях. Водночас це може бути не останній вкид російських спецслужб.

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Путін не приховував задоволення

Причиною витоку розмови стало те, що один з її учасників – офіцер Бундесверу – перебував в Сингапурі та розмовляв по незахищеній лінії. Можливо російські спецслужби записували його безпосередньо в номері готелю, звідки він вів розмову.

Проблеми з безпекою в німецькій армії і спецслужбах існують давно, і про це повідомляла місцеві ЗМІ. Західні спецслужби, зокрема ЦРУ, MI-5, мають серйозний рівень недовіри до німецьких колег і через це воліють не ділитися з ними секретними даними. Вони можуть стати надбанням російських шпигунів,

– зазначив політолог.

Водночас Путін не приховував свого задоволення від цього факту, а також те, у який спосіб цей запис здобули. Очільник Кремля, на думку офіцеру ЗСУ, вкидаючи цей компромат на Шольца напередодні так званих президентських виборів в Росії, демонструє що нібито всі перебувають у нього під контролем.

Найгірше те, що цей аудіозапис може бути далеко не останнім, який є у російських шпигунів. У росіян можуть бути й інші, які вони здатні опублікувати. Це велика загроза, адже можуть бути оприлюднені секрети не тільки Німеччини, але й країн НАТО,

– наголосив Березовець.

Німецькі ЗМІ повідомляють, що основна мета оприлюднення цієї розмови – дискредитація федерального уряду і канцлера Олафа Шольца. Також уе спроба гібридної атаки проти німецької еліти, яка налаштована на допомогу Україні.

У Шольца є два виходи:

взагалі припинити підтримку України і показати свою слабкість і вразливість перед російськими гібридними атаками;

або це змусить Шольца показати свої лідерські якості та піти проти цього шантажу, показати, що він не боїться спроб росіян його дискредитувати. А також продемонструвати, що він є справжнім очільником потужної європейської країни та економіки – Німеччини.

"Це також сигнал попередження для інших європейських країн та урядів, що вони також зможуть стати мішенями для подібних атак. Це є серйозне попередження Заходу про те, що Росія націлилась на агресію проти Європи та готує війну проти членів НАТО. До цього попередження слід поставитись з максимальною серйозністю та рішучістю", – підкреслив Тарас Березовець.

Реакція на витік розмови німецьких офіцерів про можливі удари по Кримському мосту