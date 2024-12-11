Глава МЗС Угорщини розповів, про що говорили Орбан і Путін

11 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та російський президент Владімір Путін провели годинну телефонну розмову. Очільник угорського МЗС Петер Сіярто розповів, про що говорили політики.

Глава МЗС Угорщини, зокрема, згадав про війну в Україні та заявив, що важливо постійно тримати відкритими дипломатичні та комунікаційні канали. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра економіки та закордонних справ Угорщини Петера Сіярто.

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Які теми Орбан обговорював з Путіним

Протягом години Орбан та Путін обговорювали енергетичну безпеку Угорщини, війну в Україні та події в Сирії. Сіярто, як і угорський прем'єр, також назвав цей період російсько-української війни "найнебезпечнішим".

Зрозуміло, що після американських виборів було зроблено і робиться багато відчайдушних спроб чи з Америки, чи із Західної Європи, аби посилити війну,

– цитує главу угорського МЗС Index.

Сіярто також додав, що Угорщина займає нібито "промирну позицію" вже більше тисячі днів, а Орбан та Путін спілкувалися про можливість встановлення миру. За його словами, під час розмови Путін розповів, як він бачить це питання та заявив, що на шляху до миру існують "перешкоди".

Однією із них є закон в Україні, який нібито "забороняє нинішній адміністрації президента вести мирні переговори з президентом Росії". Глава МЗС Угорщини зазначив, що "угорська миротворча місія" щодо України буде продовжуватися.

Зверніть увагу! 30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський видав указ "Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності". Цей документ унеможливлює проведення переговорів із Путіним.

За словами Сіярто, розмову з Путіним ініціював Орбан і політикам вдалося досягти згоди щодо підтримки енергетичної співпраці між країнами.

Зокрема, вони обговорили внесення "Газпромбанку" до списку санкцій США та домовилися зробити все, щоб усунути цю проблему. Сіярто каже, що Росія нібито прагне забезпечити енергопостачання Угорщини та підтримувати енергетичну співпрацю.

Він також згадав про падіння режиму Асада та нестабільну ситуацію в Сирії та заявив, що країна зацікавлена у стабільності та спокою на Близькому Сході.