Російсько-китайський сценарій вже реалізується: чим особлива розмова Сі Цзіньпіна і Путіна

Розмова Путіна з Сі Цзіньпіном, яка відбулась 21 січня, дуже показова в частині озвучених Кремлем позицій. В Росії наголосили, що ця розмова взагалі не пов’язана з інавгурацією Трампа і домовленість про неї була ще в грудні.

Політолог Олег Саакян в етері 24 Каналу зауважив, що такі заяви з боку Кремля виглядають недолуго. Він зазначив, що в США та в позиції команди Трампа відбулися зміни й припустив, що Сі Цзіньпін зараз хоче закріпити за собою статут того, хто може спробувати вплинути на Путіна, але й в чиєму портфелі можуть бути додаткові механізми захисту інтересів російського диктатора.

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Для чого Росія хоче сісти в один човен з Китаєм?

Очільник Кремля під час розмови з китайським лідером міг окреслити, що саме є інтересами Росії та її обов'язковою програмою перед ймовірними переговорами. А також навпаки – те, що може бути полем для компромісів від імені Кремля, яким може оперувати Китай або продати, як частину власного впливу.

Певний російсько-китайський сценарій дій вже реалізується, аби спробувати сформувати коаліцію переговорної протидії Трампу,

– озвучив Саакян.

Політолог вважає, що Путін та Сі Цзіньпін згуртовуються перед обличчям Трампа, розуміючи, що і на Китай чекає непроста розмова, і для Росії наразі складний період.

Путін, зі слів Саакяна, не може відкинути повністю переговорний процес, але не може в нього піти, бо Трампу потрібна перемога. Саме на російському диктаторові президент США буде створювати собі образ переможця для того, щоб потім виходити на Китай.

"Тому логічно, що з російського боку взяли курс на те, щоб сісти в один човен з Китаєм і не дати змоги Трампу спробувати досягнути розгромної перемоги над Росією, тому що це означатиме перемогу і над Китаєм. Трамп також розуміє, що в пакеті Росію з Китаєм йому буде вкрай складно видати за перемогу", – пояснив Саакян.

Політолог припустив, що скоро може бути стагнація в процесі ескалювання воєнної ситуації, тому найближчим часом про старт переговорного процесу не буде йти мови. Поки що, на думку Саакяна, буде продовження дипломатичної підготовки.

Нагадаємо, що радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, коментуючи розмову Путіна та Сі Цзіньпіна, висловив думку, що очільник Кремля розуміє свою нікчемність та шукає підтримки з боку Китаю. Зі слів Подоляка, Путін готовий сприймати Китай та США, як своїх господарів.