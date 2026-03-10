Розмова Трампа й Путіна дає надію на мир, – глава Пентагону
- Трамп і Путін обговорили можливе пом'якшення американських санкцій проти російської нафти під час телефонної розмови 9 березня.
- Глава Пентагону Піт Гегсет вважає, що ця розмова може стати сигналом для подальших мирних ініціатив в Україні та на Близькому Сході.
Розмова між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним, яка відбулась 9 березня, дає надію на відновлення миру в Україні та на Близькому Сході. Сторони обговорювали низку питань, зокрема можливе пом'якшення американських санкцій проти російської нафти.
Про таке заявив міністр оборони США Піт Гегсет.
Дивіться також Чи дійсно Трамп просив Путіна про припинення вогню: Пєсков розкрив деталі розмови
Що у США кажуть про розмову Трампа та Путіна?
Після телефонної розмови з Путіним 9 березня президент Трамп заявив, що російський лідер нібито високо оцінив американську операцію в Ірані.
Путін був вражений нашою операцією в Ірані. Він сказав мені, що ніколи раніше такого не бачив,
– розповів американський президент.
Також під час переговорів сторони обговорили низку питань, зокрема можливість зняття санкцій із російської нафти.
На цьому тлі глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що цей діалог може стати сигналом для подальших кроків, які дадуть шанс на відновлення миру як в Україні, так і на Близькому Сході.
Які деталі телефонної розмови Трампа та Путіна нині відомі?
9 березня американський лідер та російський диктатор провели першу розмову з грудня 2025 року. Сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході, у Венесуелі та тристоронні переговори щодо встановлення миру в Україні.
Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що розмова "мала діловий, відвертий і конструктивний характер". Вона тривала приблизно годину і нібито була ініційована особисто Трампом. Також Ушаков повідомив, що Путін розповів американському президенту про успіхи російських військових на фронті в Україні. Окупанти вважають, що це має спонукати Київ до переговорів.
Після телефонної розмови Трамп заявив, що чекає на конкретні кроки з боку Росії, аби знизити напругу та просунутись у питанні мирних переговорів. США вкотре підкреслили, що очікують прогресу від дипломатичних тристоронніх контактів.