Розмова Трампа та Путіна "створює враження" початку переговорів щодо України, – Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вчорашній дзвінок президента США Дональда Трампа главі Кремля Владіміру Путіну "створює враження" початку переговорів щодо України. Водночас він наголосив на необхідності досягнення довготривалого миру.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Як Рютте прокоментував дзвінок Трампа

На запитання, чи сприймає Рютте учорашній дзвінок Трампа як початок переговорів щодо війни в Україні, він відповів, що "таке враження склалося, що це був успішний дзвінок".

Водночас він підкреслив, що Захід прагне миру та найсильнішої позиції для України.

Дуже важливо, що коли буде заключений цей мир, він має бути довготривалим, щоб Путін навіть не намагався ніколи захопити навіть маленької частинки України. І я думаю, що таку думку поділяє Трамп і його команда,

– зазначив генсек НАТО.

Нагадаємо, що вчора, 12 грудня, Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Владіміром Путіним. Одразу після цього він зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. Як згодом заявив президент США, переговори були "успішними".