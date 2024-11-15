Європейські лідери можуть телефонувати: у ЄС прокоментували розмову Шольца та Путіна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову із президентом Росії Владіміром Путіним. Вона тривала годину та стосувалась, зокрема, України.

В Європейському Союзі немає жодних положень та документів, які б забороняли проведення телефонних дзвінків з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це заявив високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу.

Дивіться також В Європу повертається економічне відновлення: які прогнози на наступні роки

Лідери ЄС можуть говорити

Співрозмовник зазначив, що підготовка до дзвінка німецького канцлера Олафа Шольца та російського диктатора дійсно відбувалась.

Я знаю, що канцлер збирається зателефонувати, але, відверто кажучи, не знаю, чи це зрештою сталося, чи ні,

– сказав дипломат ЄС.

Зазначимо, зрештою уряд ФРН підтвердив телефонний дзвінок між Берліном та Москвою. Дипломат зазначив, що у ЄС “немає жодних положень, які б заперечували можливість телефонних дзвінків”. За його словами, є різні питання щодо Володимира Путіна, однак, це не стосується телефонних дзвінків.

Тому канцлер Німеччини чи будь-який інший член Європейської Ради можуть говорити, якщо вони вважають цей дзвінок доцільним.