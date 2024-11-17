Війну в Україні можна завершити за кілька місяців, – прем'єр-міністр Канади Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відреагував на рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца провести телефонну розмову з Путіним. На думку Трюдо, для припинення війни потрібен певний рівень діалогу навіть з такими опонентами, як Росія, але довіри їй немає.

У світі розмову Шольца з Путіним сприйняли неоднозначно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Розмову Шольца з Путіним погодили Байден, Макрон і Стармер, – Bild

Що Трюдо думає про дзвінок Шольца Путіну

Розмова Шольца з Путіним викликала різку реакцію в Україні, президент Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що Росія заслуговує на повну ізоляцію, а телефонний дзвінок став "тим, чого Путін давно хотів".

Деякі європейські посадовці також скептично поставилися до цього кроку, вважаючи, що він не матиме значного впливу на Росію і може виглядати як ознака слабкості.

Трюдо, коментуючи це питання під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Перу, зазначив, що важливо мати відкриті канали для комунікації з Росією, щоб припинити насильство в Україні.

Чи можливо завершити війну найближчим часом

Однак Трюдо підкреслив, що Канада та її союзники повністю підтримують Україну та залишаються у тісному контакті з президентом Зеленським. Він також наголосив, що його довіра до Владіміра Путіна зараз є найнижчою.

Канада, за словами Трюдо, прагне до перемоги України та швидшого завершення війни.

Можливо, є періоди, коли це може статися в найближчі місяці,

– сказав він.

Завершення війни на умовах України вимагатиме активної підтримки США. Якщо адміністрація Трампа відмовиться від допомоги України, союзники не зможуть її замінити, вважає Трюдо.

Нагадаємо, Зеленський назвав дзвінок Шольца Путіну "скринькою Пандори". Відтепер, на думку президента, може відкритися ширша комунікація з російським диктатором, яка нічого в результаті не дасть, а лише укріпить Росію.