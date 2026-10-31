"Є занепокоєння": британський журналіст про тривожний сигнал у дзвінку європейців до Путіна

Нещодавня телефонна розмова лідерів Фінляндії та Норвегії з Володимиром Путіним викликала неоднозначну реакцію та оголила серйозні проблеми європейської дипломатії. За цією несподіваною ініціативою ховається тривожна невизначеність щодо спроможності континенту говорити з Кремлем єдиним голосом.

Ба більше, такий крок свідчить про глибокі побоювання європейських столиць залишитися осторонь вирішення долі безпеки регіону. Про це 24 Каналу розповів британський журналіст, редактор Ukraine Alert в Atlantic Council та видавець журналу Business Ukraine Пітер Дікінсон, зазначивши, що прагнення Європи мати власний голос поки що не підкріплене змістовним наповненням і чіткою стратегією.

Тривожний сигнал для Європи

Як наголосив експерт, європейські політики вийшли на контакт без узгодженої позиції. Уся ця метушня навколо так званого мирного процесу безпосередньо пов'язана з острахом втратити безпекову парасольку США на тлі політики Дональда Трампа.

Одне з моїх головних занепокоєнь полягає в тому, що якщо Європа хоче мати голос, їй потрібно мати що сказати. Складається враження, що вони прагнули зателефонувати просто заради дзвінка, щоб заявити, що вони беруть участь у розмові. Проте європейцям справді необхідно мати чітку позицію,

– наголосив Пітер Дікінсон.

Він зауважив, що європейці відчувають себе на узбіччі великих процесів, хоча повномасштабна війна триває безпосередньо на їхньому континенті. Через це вони намагаються знайти будь-який спосіб долучитися до переговорів, але перебувають лише на початковому етапі вироблення підходу.

Очевидно, що лідери Фінляндії та Норвегії тверезо оцінюють режим у Москві і не мають жодних ілюзій щодо намірів Кремля. Проте головна проблема криється у відсутності мандата говорити від імені всієї Європи.

Коли ви говорите про такі фундаментальні речі, ви маєте говорити з позиції сили, володіючи реальною військовою та економічною потужністю. Проте ані норвезький прем'єр, ані фінський президент не можуть ухвалювати спільні рішення за всю Європу чи нав'язувати будь-які домовленості,

– сказав битанський журналіст.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели півторагодинну розмову з Путіним 27 жовтня. Лідери зазначили, що діяли як керівники сусідніх із Росією країн задля захисту власної безпеки, узгодивши свої кроки з Україною та США.

Дікінсон про розмову європейців та Путіна: дивіться відео