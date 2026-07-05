"Запропонував допомогу": у Кремлі заявили, що Путін і Трамп обговорили війну в Україні

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним заявив про готовність сприяти якнайшвидшому завершенню війни в Україні. За даними Кремля, сторони також обговорили майбутній саміт НАТО, ситуацію на фронті та можливі дипломатичні кроки.

Про це пише Reuters із посиланням на помічника глави Кремля Юрія Ушакова.

Дивіться також Окрім Зеленського, Трамп у День незалежності США поспілкувався з Путіним

Що за словами Кремля запропонував Трамп?

Президент США Дональд Трамп провів майже 90-хвилинну телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним, під час якої нібито запропонував допомогу у пошуку шляхів завершення війни в Україні.

За словами Ушакова, розмова відбулася у День незалежності США, коли країна відзначала 250-річчя ухвалення Декларації незалежності. Під час переговорів Трамп нібито підтвердив свою готовність докладати зусиль для якнайшвидшого припинення бойових дій та пошуку дипломатичного вирішення війни.

Американський президент ще раз підтвердив свою готовність докласти зусиль для якнайшвидшого припинення бойових дій та пошуку шляхів виходу з кризи,

– процитував слова Трампа помічник Путіна.

У Кремлі назвали розмову "діловою та конструктивною". Водночас Ушаков заявив, що Росія нібито виступає за політико-дипломатичне врегулювання війни, але лише з урахуванням своїх "фундаментальних підходів". Також він повторив традиційні звинувачення на адресу України та її західних партнерів, стверджуючи, що вони зацікавлені у продовженні війни.

За інформацією Кремля, Путін також розповів Трампу про нібито "реальну ситуацію на полі бою", заявивши про просування російських військ. Ці твердження не були підтверджені американською стороною.

Крім війни в Україні, сторони обговорили майбутній саміт НАТО в Туреччині, а також ситуацію навколо Ірану. За словами Ушакова, Трамп повідомив, що його спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер готові й надалі виступати посередниками у переговорах та можуть здійснити новий візит до Москви. Крім того, Путін, як стверджують у Кремлі, нагадав Трампу про своє запрошення відвідати Москву.

Водночас Білий дім станом на момент публікації офіційно не коментував зміст телефонної розмови та не підтверджував заяви, озвучені російською стороною.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом та привітав його з 250-річчям незалежності Сполучених Штатів. Лідери обговорили ситуацію на фронті й дипломатичні зусилля щодо завершення війни. Зеленський заявив, що існує реальна перспектива припинення війни, а рішуча позиція США матиме вирішальне значення. Також сторони домовилися продовжити особисте спілкування під час майбутнього саміту НАТО в Анкарі. Крім того, президент України подякував США за військову підтримку, зокрема за системи Patriot і ракети Javelin.