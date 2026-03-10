Є проблема, яку раніше не врахували: для чого Трамп несподівано подзвонив Путіну

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Розмову ініціював саме американський президент, і на це є причина.

Політолог, президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний в етері 24 Каналу зазначив, що розмовою з Путіним Трамп хотів вирішити одну проблему. Вона з'явилась через загострення ситуації на Близькому Сході.

Чому Трамп дзвонив Путіну?

За підсумками розмови Дональд Трамп повідомив, що Путін хоче бути корисним у врегулюванні конфлікту на Близькому Сході. Ймовірно, російський диктатор бачить себе посередником, який може допомогти владнати труднощі з Іраном.

Цей дзвінок може непрямо свідчити про те, що не так добре все в Ірані виходить, як цього хотів Трамп. Ціни на нафту коливаються у бік збільшення. Хоч Трамп обіцяв, що це не триватиме довго, але насправді все може затягнутися. Є проблеми, про які команда Трампа не подумала або не вважала загрозливими. Іранський кейс вплинув на факт існування цієї розмови,

– пояснив Олег Лісний.

Водночас дивно, що Трамп розглядає очільника Кремля посередником, коли він буквально є учасником конфлікту. Нагадаємо, вже підтвердженою є інформація, що Росія допомагає Ірану розвідданими. Вони, зокрема, повідомляють про розташування та пересування американських військ, кораблів та літаків.

Отже, Москва сприяє тому, аби Тегеран буквально знищив якомога більше військових об'єктів США. На цьому тлі розмова Трампа з Путіним виглядає ще абсурднішою.

"Якби подібне робила менша держава – їй би прилетіло моментально. "Прилетіло" – не публічно і словесно, а конвенційно. Все це дуже погано закінчиться, зокрема й для США", – зазначив політолог.

Яке ставлення Трампа до Путіна?

Цікаво, що Дональд Трамп, як і завжди, назвав бесіду з Путіним "чудовою". Тобто поки з одного боку президент США бореться з диктаторами у світі, з іншого – намагається чемно з ними домовитися про певні вигоди.

"У Трампа немає претензій до Путіна. Він вважає, що так (агресивно, як Путін, – 24 Канал) може чинити лідер великої держави, і це проблема України та Європи, що вони цьому тиску опираються. Як би ми не хотіли, негативного ставлення до Путіна у Трампа так і не з'явилось", – наголосив політолог.

Зверніть увагу! Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що розмова Дональда Трампа з Володимиром Путіним "дає надію на відновлення миру в Україні та на Близькому Сході". Мовляв, їхній діалог може стати поштовхом для подальших кроків.

На жаль, американський президент закриває очі на те, що робить Путін в Україні. Він навіть почав говорити про можливе зняття санкцій з Росії – поки про часткове й тимчасове, однак це швидко може перерости у зняття всіх обмежень з Росії.

