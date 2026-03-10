Чи дійсно Трамп просив Путіна про припинення вогню: Пєсков розкрив деталі розмови

У понеділок, 9 березня, президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову. Російська сторона стверджує, що в ході діалогу Трамп нібито не просив про припинення вогню в Україні.

Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомило російське агентство ТАСС.

Про що говорили Путін та Трамп?

Дмитро Пєсков заявив, що Дональд Трамп не просив про припинення вогню в Україні під час розмови з Путіним.

Він також зазначив, що конкретних дат та місця проведення нового раунду тристоронніх переговорів щодо України наразі немає.

Після розмови президентів у ЗМІ також з'явилася інформація, що адміністрація Дональда Трампа нібито розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії. Це можуть зробити, щоб стримати різке зростання світових цін на енергоносії, спричинене війною США та Ізраїлю проти Ірану.

Водночас Пєсков стверджує, що тема зняття частини американських санкцій щодо експорту російської нафти детально не фігурувала у розмові Путіна та Трампа.

Віткофф у постійному контакті із співрозмовниками в Росії, що дозволяє вести діалог з чутливих питань,

– додав прессекретар Путіна.

За його словами, Путін "високо оцінює" посередництво США в українському врегулюванні: Росія нібито вдячна за це та зацікавлена ​​у продовженні переговорів;

Як сам Трамп коментував розмову з Путіним?