У Білому домі заперечують, що суперечка Трампа з Зеленським була спланована

Радник президента США Майк Волц заперечив, що суперечка між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським була "засідкою". За його словами, після зустрічі лідерів планувалося підписання угоди, що мала зміцнити економічні зв'язки між країнами.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Волца каналу Fox News. Він спростував поширену версію, наголосивши, що під час зустрічі в іншій кімнаті вже було готове підписання важливої угоди між США та Україною щодо рідкісноземельних ресурсів.

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Суперечка Трампа і Зеленського не була спланованою "засідкою"

За словами Волца, після того, як прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон заявили про готовність відправити війська, Трамп разом із генсеком НАТО Марком Рютте обговорював можливість надання більших гарантій безпеки для України.

Дозвольте швидко прояснити. Це не була якась засідка. Це абсолютно й категорично неправда. У сусідній кімнаті все було готово для підписання угоди обома лідерами, яка б об'єднала США та Україну економічно на покоління щодо критичних мінералів, потрібних нам, та інвестицій, потрібних їм,

– зазначив радник з нацбезпеки Сполучених Штатів.

Волц зазначив, що весь процес мав стати позитивним кроком для України, що веде до перемовин з Росією і завершення війни.

Однак ситуація змінилася після того, як Зеленський несподівано вирішив обговорювати свої вимоги на публіці, що викликало невдоволення у Трампа. Волц пояснив, що Зеленського попереджали про необхідність дипломатичного підходу, але він обрав жорстку лінію і намагався вирішити все "перед усім світом". В результаті, Трамп і Венс вимушені були заявити: "Досить".

Це був неправильний підхід, не той час в історії, і точно не той президент для таких дій. Це не Джо Байден, це був Дональд Трамп. І думаю, весь світ побачив це абсолютно чітко,

– підсумував Волц.

Він також додав, що ці обставини, ймовірно, стали однією з причин, чому ситуація між двома лідерами набрала такої напруженості.