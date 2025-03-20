Під час розмови з Трампом Зеленський подякував йому за допомогу щонайменше 6 разів

Президенти Дональд Трамп і Володимир Зеленський мали продуктивну розмову 19 березня. Переговори очільників держава тривали годину. За цей час Зеленський встиг обговорити питання постачання зброї, завершення війни та навіть 6 разів подякував президенту Трампу.

Про це пише 24 Канал з посиланням на звіт Марка Рубіо та Майка Волца про телефонну розмову двох лідерів, який публікує SkyNews.

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Під час розмови Зеленський вкотре подякував Трампу

У США заявили, що телефонна розмова Дональда Трампа та Володимира Зеленського була доволі позитивною, а "мир ніколи не був ближчим". Під час відвертої розмови сторони ще раз обговорили укладення перемир'я, допомоги з ППО та інформацію про обмін розвідданими. Після скандалу в Овальному кабінеті Дональд Трамп поновив свої хороші стосунки з Володимиром Зеленським.

Український лідер не лише просив підтримку, але й подякував Трампу за вже зроблену роботу.

Найперше, Володимир Зеленський вдячний США за продуктивний початок роботи української та американської команд у Джидді, що відбулася 11 березня.

Також президент України подякував за невпинну підтримку України з боку США.

Згадав Зеленський і за ракети Javelin, які першими надав Трамп для боротьби проти російського агресора.

Президент України також відзначив зусилля, які Дональд Трамп докладає для миру в Україні.

Зеленський подякував за лідерство Трампа в укладенні часткового припинення вогню, на яке Україна одразу ж погодилася.

Окремо Зеленський подякував за просування гуманітарних питань, зокрема тих, що стосуються обміну військовополоненими.

Президенти погодилися, що всі сторони повинні продовжувати зусилля, щоб припинення вогню спрацювало. Вони відзначили позитивну роботу своїх радників і представників.

Володимир Зеленський сказав, що ця розмова з Трампом була "ймовірно, найсуттєвішою". З боку американського лідера не було жодного тиску. Президент навіть запросив Дональда Трампа до України.

Лідери погодилися, що Україна та Америка продовжуватимуть працювати разом, щоб справді покласти край війні, і що можна досягти тривалого миру під керівництвом президента Трампа,

– йдеться в звіті американської сторони.

Дональд Трамп прокоментував, що розмова із Зеленським була хорошою і сторони рухаються "в правильному напрямку". За його словами, значна частина обговорення була заснована на його розмові з Путіним, щоб узгодити позиції Росії та України щодо їхніх запитів і потреб.

Нагадаємо, під час зустрічі в Білому домі віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив Володимира Зеленського у недостатній вдячності за підтримку США, мовляв, що він не дякував Трампу за надану всебічну допомогу. Хоча лише на той момент український президент дякував Сполученим Штатам щонайменше 33 рази під час своїх виступів та звернень.