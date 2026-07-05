Зеленський обговорив з Макроном війну в Україні

5 липня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції. Політики обговорили ситуацію на фронті і дипломатичні шанси на закінчення війни.

Деталі розмови із Еммануелем Макроном Володимир Зеленський розповів у дописі в телеграм.

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Про що говорили президенти України та Франції?

Політики погодилися, що зараз з'явилося "вікно можливостей" для дипломатичного вирішення конфлікту. Тому важливо, аби Україна разом із союзниками діяли максимально скоординовано і чітко, щоб примусити Росію до миру.

І Зеленський, і Макрон згодні, що Європа обов'язково має бути залучена до дипломатичного процесу щодо війни. Її голос повинен мати значення.

Окремо український лідер поінформував французького колегу про ситуацію на полі бою та ключові загрози.

Зеленський зауважив, що Росія робить все, щоб продовжити ракетні і дронові удари по території України. Лідери обговорили, як протидіяти російським атакам, захистити людей і посилити українську ППО.

Президент України подякував Франції та додав, що наша країна сподівається на її підтримку і сильні рішення.

Варто зауважити, що удари по Росії та стійкість україського суспільства продовжують суттєво впливати на позицію міжнародних лідерів. Зокрема, раніше Емманюель Макрон вказував на суттєві зміни у ставленні Дональда Трампа до України.

Крім того, Макрон заявив, що країни G7, включно зі США, вперше за останні 18 місяців підписали спільний документ щодо України. Політик наголосив, що США більше не позиціонують себе як нейтрального посередника, а відкрито підтримують Київ.

Нагадаємо, що міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна отримала перевагу над Росією на фронті та в застосуванні дронів. За його словами, найближчі місяці відкривають "вікно можливостей", яким потрібно максимально скористатися, щоб посилити тиск на Росію та змусити її до миру. Союзники мають якнайшвидше надати Україні обіцяну допомогу.