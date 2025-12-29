Війну телефоном не завершити: у Зеленського прокоментували можливу розмову з Путіним

У команді президента України пояснили, чому наразі не розглядається телефонна розмова між Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас українська сторона наголошує на готовності Києва до переговорів щодо завершення війни.

Про це "РБК-Україна" повідомило джерело в команді глави держави, передає 24 Канал.

Що говорять у Зеленського?

За словами джерела, питання полягає не в доцільності чи недоцільності розмови, а в тому, що зараз обговорюються інші формати та підходи до мирного врегулювання.

Співрозмовник підкреслив, що "війну телефоном не закінчують". Водночас у команді Зеленського зазначили, що Україна відкрита до діалогу з російською стороною в будь-якому форматі та в будь-якому місці, якщо йдеться про реальні кроки до припинення війни.

Нагадаємо! Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що нова телефонна розмова Путіна і президента США Дональда Трампа відбудеться найближчим часом, тоді як контактів між Путіним і Зеленським наразі не планують.

Також у Кремлі знову висунули умову припинення вогню, заявивши про необхідність виведення українських військ із Донбасу.

Своєю чергою Володимир Зеленський звернув увагу на суперечність між заявами та діями російського керівництва. Президент зазначив, що публічні удари по Україні не узгоджуються з риторикою Москви про нібито прагнення миру.

Для нас ключовим є не формат переговорів, а реальні дії з боку Росії,

– підкреслив Зеленський.

Мирні переговори: останні новини