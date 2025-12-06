У Зеленського була дуже складна розмова зі США щодо територій, – Axios

6 грудня Володимир Зеленський провів двогодинну телефонну розмову з радниками Дональда Трампа. Основними темами переговорів стали територіальне питання та гарантії безпеки.

Обговорення територій було складним. Росія досі вимагає, щоб Україна залишила частину Донеччину, яку утримує. Тим часом США намагаються запропонувати нові ідеї, щоб зрушити питання з місця, передає 24 Канал із посиланням на Axios.

Що відомо про розмову Зеленського з Кушнером та Віткоффом?

Ще одним ключовим пунктом бесіди стали гарантії безпеки США для України.

За словами одного з джерел, Київ і Вашингтон досягли значного прогресу й майже узгодили документ, але потрібна додаткова робота, щоб обидві сторони однаково трактували проєкт гарантій.

Найскладніші питання стосуються територіальних аспектів і гарантій безпеки. Ми прагнемо, щоб узгоджені рішення були реалістичними, справедливими та довготривалими,

– сказала посол України у США Ольга Стефанішина в коментарі виданню.

Нагадаємо, що у розмові 6 грудня від США взяли участь спецпосланець президента Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер. Україну представляли секретар РНБО Рустем Умеров та керівник Генштабу Андрій Гнатов. Усі четверо зустрілися у Маямі. Володимир Зеленський долучився до переговорів дистанційно.

Довідка: Дзвінок 6 грудня підсумував триденні інтенсивні переговори між високопосадовими представниками США і України в Маямі щодо мирного плану Трампа. Перед цим відбулася 5-годинна зустріч Віткоффа та Кушнера з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами джерела, Віткофф і Кушнер зібрали позиції обох сторін і тиснули і на Путіна, і на Зеленського, щоб вони пішли на поступки, необхідні для досягнення угоди.

Очікується, що Умеров і Гнатов повернуться з Маямі до Європи. 8 грудня вони зустрінуться із Володимиром Зеленським у Лондоні та проінформують його щодо пропозицій США.

Продовження переговорів і нові зустрічі з Віткоффом та Кушнером очікуються пізніше цього тижня.

