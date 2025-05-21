Зеленський провів розмову з Рютте: політики обговорили перемовини з Росією

У середу, 21 травня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Однією з тем стали перемовини з Росією про припинення вогню.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис глави держави.

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Про що говорили Зеленський та Рютте

За словами Володимира Зеленського, під час розмови з Марком Рютте вони обговорили актуальну ситуацію, спільні наступні кроки та необхідність тиску на Росію.

Поділився деталями контактів із партнерами. Розповів, які формати та майданчики розглядаємо для продовження перемовин із російською стороною про припинення вогню,

– додав президент України.

Політики обговорили також санкції, які, за словами Зеленського, реально зможуть вплинути на Росію. Президент наголосив на важливості скоординованих рішень, адже лише за такої умови санкції працюватимуть.

Без тиску на Москву справедливого миру не вдасться досягти. Це всі розуміють,

– йдеться в дописі Володимира Зеленського.

Президент України та Генеральний секретар НАТО окремо обговорили співпрацю на рівні Альянсу, підготовку наступних зустрічей і домовилися залишатися в контакті.

До слова, в червні цього року 32 країни, що входять до НАТО, зустрінуться на саміті Альянсу в Гаазі. Лідери держав-учасниць обговорять зокрема й подальшу військову підтримку України.