Російська пропаганда істерить через розмову Сі з Зеленським: які наративи просуває

Вперше з початку повномасштабного вторгнення Президент України Володимир Зеленський поговорив із главою Китаю Сі Цзіньпінем. Ця розмова стала певною несподіванкою для Росії.

Про це 24 Каналу розповів журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. Цікаво, що спочатку російська пропаганда, ймовірно, не знала, як відреагувати на цю розмову. Вже потім вони почали, як завжди, істерити.

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Які наслідки розмови Зеленського та Сі

Як наголосив Бурлакова, Пекін відправив спеціального представника уряду з питань Євразії Лі Хуея в Україну та інші держави. Саме цей спеціаліст був послом Китаю в Росії з 2009 по 2019 роки.

Він застав найважливіші події саме в Москві. І міг сприймати їх через оточення російської пропаганди. Під час Революції гідності він також там працював. Хоч тоді позиція Китаю була не втручатися у внутрішні справи України. Досить зважено,

– зазначив Бурлаков.

З іншого боку, Китай відправив авторитетного спеціаліста з усього регіону. Цілком ймовірно, що той завітає не лише в Україну, але й в Білорусь, Росію та, можливо, в Польщу. У нього можуть бути ширші повноваження, ніж у представників МЗС. І він зможе напряму говорити з Сі Цзіньпінем та керівництвом партії.

Як Росія відреагувала на розмову Сі та Зеленського: дивіться відео

Кумедно на дзвінок Зеленського та Сі відреагували російські пропагандисти. Вони явно нервують через майбутній український контрнаступ і вигадують різну абсурдну маячню. Їм явно неприємно, що розмова Зеленського та Сі таки відбулася. А багато хто просто чіплявся до слів.

Розмова Сі та Зеленського: коротко