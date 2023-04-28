Російська пропаганда істерить через розмову Сі з Зеленським: які наративи просуває
Вперше з початку повномасштабного вторгнення Президент України Володимир Зеленський поговорив із главою Китаю Сі Цзіньпінем. Ця розмова стала певною несподіванкою для Росії.
Про це 24 Каналу розповів журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. Цікаво, що спочатку російська пропаганда, ймовірно, не знала, як відреагувати на цю розмову. Вже потім вони почали, як завжди, істерити.
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Які наслідки розмови Зеленського та Сі
Як наголосив Бурлакова, Пекін відправив спеціального представника уряду з питань Євразії Лі Хуея в Україну та інші держави. Саме цей спеціаліст був послом Китаю в Росії з 2009 по 2019 роки.
Він застав найважливіші події саме в Москві. І міг сприймати їх через оточення російської пропаганди. Під час Революції гідності він також там працював. Хоч тоді позиція Китаю була не втручатися у внутрішні справи України. Досить зважено,
– зазначив Бурлаков.
З іншого боку, Китай відправив авторитетного спеціаліста з усього регіону. Цілком ймовірно, що той завітає не лише в Україну, але й в Білорусь, Росію та, можливо, в Польщу. У нього можуть бути ширші повноваження, ніж у представників МЗС. І він зможе напряму говорити з Сі Цзіньпінем та керівництвом партії.
Як Росія відреагувала на розмову Сі та Зеленського: дивіться відео
Кумедно на дзвінок Зеленського та Сі відреагували російські пропагандисти. Вони явно нервують через майбутній український контрнаступ і вигадують різну абсурдну маячню. Їм явно неприємно, що розмова Зеленського та Сі таки відбулася. А багато хто просто чіплявся до слів.
Розмова Сі та Зеленського: коротко
- Вперше з початку повномасштабного вторгнення Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із Сі Цзіньпінем. Сталося це 26 квітня.
- Лідери обох держав розмовляли близько години. Під час спілкування вони приділили окрему увагу питанню можливої взаємодії щодо встановлення справедливого і сталого миру в Україні.
- В Росії також відреагували на розмову Сі та Зеленського. Представниця тамтешнього МЗС Марія Захарова, як завжди, поширювала брехливі проросійські наративи.