Небезпека ілюзій про близький мир і чому не варто розслаблятися

Треба розуміти, що інформаційний шум про спочатку "перемир'я" і вже скоро "близький мир" має за мету лише одне – якомога більше віддалити терміни припинення військової допомоги США, розвідданих, старлінків тощо. І, можливо, показати на контрасті, що Росія хоче воювати далі.

Як насправді потрібно сприймати усю цю "мирну риторику"

Для чого дійсно треба протягнути цей час – розповів Андрій Клименко, інформує 24 Канал.

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Час тягнуть для того, щоб Європейський Союз, Велика Британія та інші наші союзники у світі встигли якнайкраще приготуватись, щоб максимально замінити американську допомогу. Тому що ворог нікуди не зник, ілюзіями не страждає і своїх цілей не змінив.

Однак величезна кількість всіх цих розмов як раз і створює у багатьох ті самі ілюзії. І в Україні, і за кордоном. Так, всі втомилися, і тому так стрімко поширюються мрії про "відкриття аеропортів". Людина, яка начитається заголовків, особливо в телеграмі, раптом почувається так, ніби "все вже закінчилося".

Та насправді до цього ще далеко. І довго. Сприймайте "мирну" риторику дипломатів і урядовців як мистецтво приховувати справжні думки. Не на публіку вони говорять про ракети, снаряди і ВПК.

Наші "червоні лінії" неможливо поєднати з фобіями і маніями ворога. Таке життя. Така доля. Така світова роль випала нашій Україні й нам з вами.