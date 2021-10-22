Розпач і сльози: з'явились фото Алека Болдвіна після пострілу на зйомках

На знімальному майданчику у США після пострілу Алека Болдвіна трагічно загинула українка. Актор після трагічного інциденту виглядав пригніченим і був у розпачі.

Випадок стався на ранчо "Бонанза-Крік", де знімали фільм "Іржа". У ЗМІ з'явилися фото і відео з місця смертельного інциденту.

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Болдвін комусь дзвонив зі сльозами на очах

На фотографії, 68-річний Болдвін виглядав шокованим. В одній руці він стискав медичну маску, іншою тримав мобільний телефон, притиснутим до вуха. ЗМІ повідомляють, що він у розпачі плакав.

Відомо, що його вже опитали правоохоронці.

Містер Болдвін був допитаний слідчими і відпущений. Ніяких арештів не було… Це розслідування залишається відкритим,

– сказав співробітник департаменту шерифа Санта-Фе.

ЗМІ, посилаючись на свої джерела, повідомляють, що Болдвін, як і інші актори, не знав про стан зброї, з якої стріляв.



Алек Болдвін після пострілу на майданчику / Фото з People

Також з'явилися фото і відео з дрону, на яких видно знімальний майданчик. На локацію приїхали поліцейські і швидка, а місце інциденту перемотали стрічкою.



Знімальний майданчик, де стався смертельний постріл / Фото Santa Fe New Mexican

Як повідомляє продюсерська компанія Rust Movie Productions LLC, знімальний майданчик закрили, а виробництво на невизначений час призупинило.

Майданчик, де сталася трагедія: дивіться відео

Весь акторський склад та знімальна група були абсолютно шоковані сьогоднішньою трагедією, і ми висловлюємо глибокі співчуття родині та близьким Галини,

– йдеться у повідомленні.

Наразі обвинувачення нікому не пред'явлено. Розслідування інциденту триває.

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