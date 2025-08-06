Начальник ГУР прокоментував можливість розпаду Росії. Зокрема, сказав, чи є така ймовірність станом на зараз.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

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Що каже Буданов про можливість розпаду Росії?

Начальник ГУР відповів на запитання ведучого, чи є ризики того, що ядерний арсенал буде сконцентрований у різних руках, якщо Росія розпадеться.

Кирило Буданов зазначив, якщо гіпотетично говорити про те, що може відбуватися в разі програшу Росії та подальшого її розподілу, мабуть, це можливо.

Але станом на зараз варіант, при якому Росія буде розділена на кілька частин, є малореалістичним. Я кажу про час "тут і зараз",

– заявив генерал-лейтенант.

Буданов наголосив, що поки передчасно замислюватися про такі речі.

До речі, нещодавно очільник воєнної розвідки України також відповів, що буде в разі смерті Путіна. Зазначив, що в країні-агресорці вже давно до цього підготувалися.

Буданов додав, що часом кандидатури на роль наступників змінюються, адже відбуваються різні події. Головна проблема полягає в тому, що концептуально вже все прораховано.

"Російська система досить таки міцна. З відходом самого лідера російської держави там нічого не зміниться. Вони вибудували систему так, що всі наступники, як мінімум, перебуватимуть у тій самій парадигмі", – заявив начальник ГУР.