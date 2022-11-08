Інструкція з розпаду Росії: які народи РФ можуть сказати їй "до побачення"

Російська Федерація – держава-агресор, утворена шляхом 58 послідовних експансій окремих народів, які на сьогодні або стали незалежними, або отримали нагоду покінчити з кількасотлітнім поневоленням. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Право народів на самовизначення

Відповідно до Декларації про принципи міжнародного права (1970 рік), всі народи мають право вільно визначати свій політичний статус, здійснювати економічний, соціальний і культурний розвиток, зокрема, шляхом створення суверенної і незалежної держави, вільного приєднання до незалежної держави чи об'єднання з нею, встановлення будь-якого іншого політичного статусу.

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Народ у міжнародному праві

Термін "народ" не має універсально визнаного тлумачення. Звідси проблематичним є суб'єкт права на самовизначення та юридичний вінегрет у внутрішніх законодавствах щодо понять "народ" та "нація". Втім у документах ООН можна знайти окремі характерні риси, які дозволяють назвати населення території народом.

Наприклад, у Резолюції Генеральної Асамблеї №567 (1952 рік) серед таких ознак наведено спільність "у расі, мові чи релігії, або культурній традиції, інтересах чи сподіваннях". У Резолюції Генеральної Асамблеї №1541 (1960 рік) – відокремлене розташування, етнічні та / або культурні особливості, "адміністративний, політичний, юридичний, економічний чи історичний характер відокремлення". У "Підсумковій доповіді і рекомендації" ЮНЕСКО (1989 рік)

Російського народу не існує

– спільні історична традиція, расова чи етнічна ідентичність, культурна та мовна гомогенність. Окрім того, група як ціле повинна себе ідентифікувати як народ.

Через рік після падіння Російської імперії на її місці утворилися 37 національно-територіальних державних утворень за принципом самовизначення народів. Сьогодні в РФ, згідно з даними її власного перепису, щонайменше, чотири народи мають чисельність понад 1 мільйон осіб, при цьому регіоном їхнього компактного проживання є територія, анексована в минулому Росією. Це татари, башкири, чуваші та чеченці. Загалом РФ населяють представники понад 160 народностей, які мають власну культурну, мовну, подекуди расову самобутність.

Справедливо зазначити, що "русские" теж мають характерні ознаки народу, однак "русский" не тотожний "російському" та "росіянину" – представнику національної групи з прив'язкою до громадянства та політичної лояльності. У постанові Конституційного суду РФ щодо суверенітету Татарстану визнано, що народ може охоплювати населення частини, а не всієї держави. Тож нація – російська, а народ – "русский" (проблема коректного перекладу перетворилася на політичний виклик та привід для розв'язання агресивної війни).

Російського народу не існує. З яким саме народом на території РФ нас родичають Макрон, папа Римський та Amnesty International збагнути важко: з русскими, з башкирами, з татарами? Водночас 91% українців не ідентифікують себе як братній "русскому" народ. А принцип "без мене мене одружили" не передбачений міжнародним правом.

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Парад суверенітетів 2.0

20 травня 2022 року шість національних рухів заявили про створення Ліги вільних нації для деколонізації народів РФ.

У липні 2022 року Чеченський батальйон імені Шейха Мансура оголосив про готовність вести національно-визвольну війну за незалежність Ічкерії. 18 жовтня 2022 року Верховна Рада України ухвалила проєкт постанови про визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою РФ.

4 листопада 2022 року члени з'їзду ойрат-калмикського народу підписали декларацію "Про державну незалежність Республіки Калмикія".

Щонайменше шість народів РФ, що відповідають характеристикам суб'єкту, який володіє правом на самовизначення, мають універсально визнане право сказати Росії "до побачення" вже найближчим часом:

Відповідно до норм міжнародного права, Росія зобов'язана поважати право народів (які вона ж сама визнає) на самовизначення.

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Інструкція з розпаду

В ідеальному світі народам, примусово включеним до складу РФ, має бути гарантоване право на самовизначення. Путін та компанія, які надають таке право тим, хто ним не володіє (мешканцям Кримського півострова, Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, Абхазії, Північної Осетії, Придністров'я), мають відчинити клітку та випустити пташок на волю одразу після ухвалення ними декларації про незалежність.

В реальності вихід одного суб'єкта неминуче спровокує "ефект доміно" та руйнування імперії, тож Росія до останнього пручатиметься, намагаючись зупинити процеси розпаду, що супроводжуватиметься злочинами проти людяності та серйозними порушеннями прав людини. Тож народам слід готуватися до національно-визвольної боротьби.

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