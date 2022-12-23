Війна всіх проти всіх, – політолог припустив, що буде з Росією після війни в Україні

Росія зазнає ганебної поразки у війні проти України. Через загарбницькі апетити диктатора Владіміра Путіна Росія може зникнути з мапи світу.

Таку думку 24 каналу висловив російський опозиціонер, політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. За його словами, після завершення війни проти України Москві не варто сподіватися ні на що хороше.

Зверніть увагу Для Путіна 2022 став роком "гнітючих невдач", – Столтенберг назвав 2 помилки диктатора

Ейдман вважає, що існує 2 варіанти того, як може скластися майбутнє Російської Федерації.

Оптимістичний сценарій майбутнього Росії

Перший сценарій доволі оптимістичний. Однак, як зазначив Ейдман, над його реалізацією кремлівській верхівці потрібно було б працювати вже зараз.

Щоб врятувати державу у сучасних кордонах, російським елітам потрібно було б вже зараз відправити Путіна до Гааги. Обов'язки президента країни перейшли б до прем'єр-міністра Міхаіла Мішустіна,

– розповів політолог.

Він додав, що інші керівні посади у Росії мали б посісти люди, які не дуже засвітилися у війні проти України.

Ув'язнені російські опозиціонери могли б стати "послами доброї волі"

Далі, за словами Ейдмана, російська політична верхівка мала б здійснити ще низку кроків.

Вивести російські війська з території України.

Випустити з в'язниць опозиціонерів, зокрема Олексія Навального та Іллю Яшина. Саме їх, на думку Ейдмана, можна було б відправити до Києва, Вашингтона та Берліна як "послів доброї волі", аби вони домовилися про деталі миру та умови виплат репарацій Україні.

Політолог зазначив, що за такого розвитку подій Росія мала б шанси зберегтися як держава.

"Звісно, Захід вимагав би також демократичних виборів в Росії. Ці вибори могла б виграти коаліція помірних чиновників і опозиціонерів на кшталт Навального", – припустив Ейдман.

Стрім Ігоря Гаврищака та Ігоря Ейдмана: дивіться повне відео

Який варіант дій обере Кремль

Однак, за його словами, російська верхівка навряд чи реалізує цей оптимістичний сценарій.

Оточення Путіна під його керівництвом буде далі воювати й все швидше наближатися до повного воєнного та економічного краху. А після цього вже ніяких сценаріїв збереження цієї країни у теперішньому вигляді не існує,

– наголосив політолог.

Як зазначив Ейдман, у такому випадку на росіян чекають надскладні часи.

"Почнеться російська "смута" – війна всіх проти всіх. Приватні армії воюватимуть з державними, одні регіони – проти інших. Знову може вибухнути ситуація на Кавказі", – сказав опозиціонер.

Він додав, що є лише маленька ймовірність, що російському керівництву вистачить розуму зупинитися зараз й не довести Росію до повного розвалу.

Становище Росії у світі: коротко