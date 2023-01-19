Путін не зупинить війну, але є шанс, що Росія звалиться в смуту, – Яковенко

Перемога України у війні проти Росії є абсолютно очевидною. Утім, якщо російський диктатор Владімір Путін зберігатиме владу в країні-агресорці, то війна не закінчиться.

Путін не припинить війну проти України. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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У Росії готуються битися за шматки території

Крім того, наразі всередині Росії немає тієї сили, яка зупинить кремлівського диктатора. Тож тут питання у тому, як Україна переможе.

Якщо це буде нищівна перемога зі знищенням російської армії та відкиданням її до кордонів 1991 року, а саме на це націлена Україна, то є шанс на те, що федеральна влада "просяде" і Росія звалиться у смуту з подальшим неминучим розпадом,

– заявив російський опозиційний журналіст.

На його думку, "приватизація армії", яка сьогодні відбувається в країні-агресорці є свідченням готовності владних кіл битися за "шматки території Росії, що розпадається". Відповідний сценарій хоч і не стовідсотковий, але є цілком ймовірним.

Яковенко про можливий розпад Росії: дивіться відео

Заходу легше домовитися з розчленованою Росією, аніж з Путіним

Яковенко зауважив, що Захід може тривожитися щодо розпаду Росії скільки завгодно. Однак реальною загрозою є подальше перебування Путіна при владі, оскільки він продовжуватиме війну.

З невеликими уламками Росії – місцевими князями, президентами та главами цих псевдонезалежних держав – Захід зможе домовитися,

– припустив російський опозиційний журналіст.

На його думку, якщо запропонувати їм якийсь невеликий план Маршала, то вони віддадуть ядерну зброю. так, навряд вони "розмахуватимуть ядерною зброєю", перебуваючи в економічній блокаді. Тож розпад Росії не настільки страшне явище як його малюють.

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"Насправді ж розпад Росії – це набагато менш страшна перспектива, аніж збереження влади Путіним, тому що це буде війна", – підкреслив Яковенко.

"Путінський режим має бути знищений"

Російський опозиційний журналіст відзначив, що Росія має потенціал для продовження війни. Так, російські ракети не є сучасними й поступаються озброєнню НАТО, але їх багато. Наприклад, країна-агресорка має ще близько 800 ракет Х-22.

"Рамштайн", який відкриється 20 січня, найімовірніше надасть засоби ППО, що дозволяють оборонятися від цих ракет, але не стовідсотково. Скільки ще біди може принести путінський режим Україні? І не лише Україні, тому що після перемоги та відкидання Путіна за кордони України, він обов'язково почне війну десь в іншому місці. Він не може не воювати,

– підкреслив Яковенко.

Він додав, що режим російського диктатора має бути знищений, а держава, яка породила його має бути ліквідована.

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"Це важкохвора країна і до тих пір, поки вона існуватиме у цих кордонах, то загрожуватиме усьому людству. Доки у Росії не вирвуть отруйні зуби – ядерну зброю, членство у Радбезі ООН – буде відтворюватися імперія. Має бути кінцеве завершення імперської сутності Росії – без цього небезпеку для людства не відвернути", – підсумував Яковенко.