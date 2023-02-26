Реальні дії щодо розпаду Росії здійснює сам Путін, – Яковенко пояснив, чому цього боїться захід

Російське державне утворення впевненими кроками наближається до свого логічного кінця. Найбільше у цьому зацікавлена Україна, але розпад Росії здійснює сам Владімір Путін.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, Захід найбільше боїться розпаду Росії, а тому буде докладати зусиль, щоб зберегти її.

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Чому Захід боїться розпаду Росії

Ігор Яковенко зазначив, що цей страх тягнеться ще з часів розпаду СРСР. Тоді до Києва приїжджав президент США та вмовляв Україну не полишати СРСР. А після того, як СРСР все ж розвалився, Заходом було докладено зусиль, щоб було підписано Будапештський меморандум, а ядерна зброя перейшла до Росії.

Він (Захід – 24 Канал) хоче зберегти Росію як єдине утворення, але не з гуманістичних поглядів, а суто з раціональних. Бо мати справу з одним суперником, нехай навіть таким мерзенним як сьогоднішня Росія, для Заходу просто звичніше та простіше, ніж отримати непередбачуваність на величезній території,

– сказав Яковенко.

І якщо Заходу зовсім непотрібний розвал Росії, то Владімір Путін, схоже, дуже зацікавлений у цьому. Ігор Яковенко вважає, що Путін дійсно правий в тому, що Росія наближається до розпаду й він усіма своїми діями наближає цей кінець.

Путін прорахувався

Журналіст розповів, що до 24 лютого 2022 року Росії та Путіну взагалі нічого не загрожувало. Були деякі санкції, які особливо ні на що не впливали. Після того, як Захід кволо відреагував на окупацію Криму, Путін подумав, що йому нічого за це не буде й сприйняв це як слабкість Заходу.

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За словами Яковенка, це дійсно була слабкість, але Путін не врахував межі допустимого, адже вони були не безкрайніми. Тепер, як виявилось, Росія перебуває під загрозою розпаду.

Журналіст зазначив, що не Путіну зараз співчувати російському населенню, адже саме він фактично поховав 150 тисяч російських військових та не збирається зупинятись на цій цифрі. При цьому він поводиться з власними співвітчизниками так само як свого часу себе поводили фашисти – він просто знищує їх. Також Путін багато горя приніс жителям Донбасу, яких начебто вважає своїми співвітчизниками.

На думку Яковенка, якщо Путіну все ж вдасться розвалити Росію, то на її залишках виникнуть території з іншою ідентичністю.

"Якщо буде, наприклад, Далекосхідна республіка або буде окремий Татарстан чи Якутія, то там буде складний процес етногенезу й це буде інша історія. Але це вже буде тема, яка Путіне не торкнеться й він буде останньою людиною, думку якого буде цікаво слухати з цього питання, – зазначив Ігор Яковенко.

Путін сприяє розпаду Росії