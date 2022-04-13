Російські військові вчиняли моторошні звірства над українцями в Київській області. У Міністерстві цифрової трансформації заявили, що розпізнали перші обличчя російських вбивць.

Мінцифра отримала 31 заяву про російських вбивць

У Мінцифрі 13-го квітня повідомили, що розпізнали перші обличчя вбивць у Бучі, Ірпені та Гостомелі. Це вдалося зробити завдяки чатботу "єВорог".

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Повідомляється, що нещодавно у чатботі з'явилася можливість повідомляти про окупантів Бучі, Ірпеня та Гостомеля. Мінцифри заявило, що вже отримало 31 заявку про російських вбивць.

У міністерстві закликали українців надсилати дані росіян, якщо вдалося зафіксувати обличчя окупантів на фото, відео або через системи відеоспостереження.

Також за можливості для швидшого розпізнавання окупантів потрібно надсилати їхні:

персональні дані;

військовий підрозділ;

дії в певний проміжок часу.

Додамо, що українська розвідка нещодавно опублікувала список псковських десантників, які чинили звірства на Київщині. У списку імена 20 солдатів та їхні домашні адреси.

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