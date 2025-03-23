Розпочалась зустріч з американською командою в Ер-Ріяді, – Умєров

Увечері 23 березня розпочалася зустріч української та американської команди в Ер-Ріяді. Зокрема, обговорюватимуть безпеку об'єктів енергетики та інфраструктури.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова.

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Що обговорюватимуть на переговорах у Саудівській Аравії

Рустем Умєров повідомив про початок переговорів у Саудівській Аравії о 17:38 за київським часом. Саме його було призначено головою української делегації.

Володимир Зеленський стверджував, що це дозволить нашій державі діяти "дуже швидко і дуже предметно".

"Розпочали зустріч з американською командою в Ріяді. Виконуємо завдання Президента України щодо наближення достойного миру для нашої держави і гарантування безпеки", – написав він.

На столі переговорів серед іншого – пропозиції для безпеки об'єктів енергетики та інфраструктури. Саме тому цього разу на переговори прибули енергетики.

Сьогодні працюємо над низкою складних технічних питань – у складі нашої делегації фахівці з енергетики, а також військові представники морської та повітряної компонент,

– додав Умєров.

Нагадаємо, що ця зустріч буде чисто технічною.