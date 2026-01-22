Тривала близько години: зустріч Зеленського і Трампа у Давосі завершилась

У четвер, 22 січня, у Давосі на Всесвітньо економічному форумі відбулась зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Раніше лідер України заявляв, що навряд чи поїде до Швейцарії.

Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про зустріч лідерів?

Вранці 22 січня стало відомо, що президент України все ж таки відправився на Всесвітній економічний форум у Давос, аби зустрітись із президентом Трампом. Про це повідомив радник Зеленського Дмитро Литвин.

Зустріч мала розпочатись о 14:00, втім лідери зустрілись дещо пізніше, близько 14:20.

Вже о 15:14 сторони завершили розмову. Вона тривала близько години. В Офісі президента вважають цю зустріч "хорошою".

Наприкінці президенти України та США трохи поспілкувалися тет-а-тет,

– додав речник Зеленського Никифоров.

Очікується, що згодом Зеленський виступить із промовою.

Нагадаємо! З 19 по 23 січня у Давосі триватиме Всесвітній економічний форум. У події візьмуть учать понад 130 країн, серед них майже 65 глав держав та урядів та близько 850 керівників найбільших компаній світу. Основними темами обговорень стануть: співпраця у світі конфліктів, економіка, інвестиції, інновації та екологічний добробут.

Україна була представлена на події на найвищому рівні.

Чому раніше Зеленський відмовлявся відвідати Давос?