Розпочали роботу в Об'єднаних Арабських Еміратах, – Умєров

В Абу-Дабі українська делегація зустрілася з представниками Європи і США. Ця зустріч передуватиме тристороннім переговорам за участі Росії та американських посланців.

Про це повідомив голова української делегації Рустем Умєров.

Як почалися переговори в Абу-Дабі?

Розпочали роботу в Об'єднаних Арабських Еміратах,

– написав Умєров.

За його словами, в Абу-Дабі розпочалася зустріч делегації України з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії, до яких також долучаться спецпредставники США – Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Умєров уточнив, що ця зустріч потрібна для звіряння позицій та координації кроків перед наступним етапом переговорів.

Далі відбудеться тристоронній формат за участі України, США та Росії.

Глава української делегації назвав пріоритети Києва на цих переговорах. Це припинення бойових дій, надійні післявоєнні гарантії безпеки, економічне відновлення і розвиток України, а також гуманітарні кроки.

"Працюємо, щоб максимально просунутися в цих питаннях і наблизити мир", – додав Умєров.

Нагадаємо, що Росія виступила проти участі Європи у переговорах. Тому про хід перемовин європейських союзників інформуватимуть українські дипломати.

Раніше ЗМІ зазначали, що ключовими питаннями в Абу-Дабі стануть гарантії безпеки і території. Як повідомляють американські посадовці, Київ і Москва у приватних розмовах демонстрували готовність до компромісів щодо контролю над східними областями України.