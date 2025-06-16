Крах уже почався: професор із США спрогнозував кінець системи в Росії

Війна в Україні є початком краху сучасної Росії як імперської держави. Російська система влади побудована навколо однієї людини – Владіміра Путіна – і не має стабільних інститутів чи ідеології, здатної забезпечити її тривале існування.

У разі краху режиму й переходу до демократії Росія ризикує розпастися через сильне невдоволення серед національних меншин і етнічних росіян. Таку думку 24 Каналу висловив професор з міжнародної безпеки Національного університету оборони США Пітер Єльцов.

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Війна в Україні – це початок краху для Росії

Колись марксизм і ленінізм були надзвичайно потужною ідеологією, популярною в багатьох країнах, особливо після Другої світової війни та в період деколонізації. Сьогодні ж у Росії немає ідеї подібної сили, яка могла б її стримувати чи об'єднувати. Вся система влади в країні побудована навколо однієї особи – Владіміра Путіна. Це створює ситуацію, в якій усе може змінитися буквально за одну ніч – як це сталося у 1917 році.

Нинішня війна в Україні – це остання масштабна колоніальна війна Росії,

– припустив професор з міжнародної безпеки Національного університету оборони США.

Навіть якщо вона зможе трохи просунутися вглиб української території, ця війна все одно стане її фінальною імперською спробою. Єльцов не вірить у слова помічника глави Кремля Владислава Суркова про те, що Росія нібито вступила в нову "історичну фазу". Сурков порівнює сучасну Росію з епохами Петра І та Леніна, стверджуючи, що зараз почалася епоха Путіна, яка триватиме наступні 300 років. Пітер Єльцов із цим не погоджується і вважає, що путінській системі залишилося максимум 30 років.

Я впевнений, що зможу поїхати у Санкт-Петербург та Москву. Система рухне ще за мого життя,

– додав він.

Режим Путіна неможливо "реплікувати". Після смерті Сталіна, попри жорсткий авторитаризм, в СРСР існували відносно стабільні інститути влади. Була Центральна комісія Комуністичної партії. Навіть Йосип Сталін чи Леонід Брежнєв не могли просто призначити до Політбюро свого перукаря або товариша з дитинства. Для цього потрібно було пройти складну ієрархію та отримати схвалення партійної структури. Це не була демократія, але система мала риси колегіального управління.

Сьогодні ж Путін може робити все, що завгодно. Це створює для Росії серйозний ризик – ризик відсутності централізованого управління,

– наголосив Єльцов.

Коли Путін піде, ніхто не знає, хто його замінить. Інститути влади в Росії надзвичайно слабкі. За радянських часів існувала Академія наук, серйозне Міністерство закордонних справ (на чолі з Андрієм Громико). Сьогодні подібних інституцій у Росії вже немає.

Найбільша тривога – це питання національної ідентичності. У владі це розуміють, саме тому були внесені поправки до Конституції, які забороняють будь-які розмови про сепаратизм.

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Кремль усвідомлює: якщо в Росії настане демократія, країна може розпастися. Це вже було видно у 1990-х. У такому разі Сибір може відокремитися, Урал – теж. Скільки нових країн може виникнути – невідомо. Але безсумнівно, що сильні сепаратистські настрої є як серед національних меншин, так і серед самих етнічних росіян.