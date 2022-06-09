Розповідають про поразку ЗСУ: окупанти почали друкувати фейкові газети для українських полонених

Російська пропаганда продовжує чинити психологічний тиск, поширюючи абсурдні фейки по всьому світу. Дезінформаційні вкиди застосовуються й проти українських військовополонених, яких окупанти утримують на території Росії.

Так, для українських військових, що перебувають у російському полоні, окупанти почали друкувати спеціальні фейкові газети. У них йдеться про буцімто поразку ЗСУ й омріяну Кремлем "капітуляцію України".

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Фейкові газети про буцімто "капітуляцію України"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що такі "креативні самвидави" росіян намагаються імітувати популярну українську та західну пресу. Вони призначені безпосередньо для українських військовополонених, яких російські спецслужби утримують у слідчих ізоляторах Ростова-на-Дону.

Зазначається, що такі фейкові видання, які містять неправдиву інформацію про повне захоплення Росією України, насамперед покликані створити важелі маніпулятивного впливу на свідомість українських захисників, які потрапили у російський полон.

Така маніпулятивна технологія використовується силовиками Росії, насамперед ФСБ та Федеральною службою виконання покарань. Вона має на меті зламати українських полонених психологічно, щоб ті підписували свідчення, наговорювали на себе й третіх осіб, з якими вони проходили службу у лавах Збройних Сил України.

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Інші інформаційно-психологічні операції росіян проти українських захисників і захисниць

Російські силовики активізували психологічні та інформаційні операції, намагаючись підірвати дух українців. Це підтверджує Генеральне управління розвідки Міністерства оборони України та американський Інститут вивчення війни.

Зокрема, українським військовим почали масово приходити SMS-повідомлення із закликами зрадити присязі, скласти зброю, здатися в полон або перейти на бік російських окупантів. Ці повідомлення супроводжуються погрозами, зокрема даними про членів сім'ї отримувачів, а також персональними даними українських військових.

На Луганщині окупанти проводять інформаційну атаку, вказуючи на паралелі із блокуванням маріупольського заводу "Азовсталь". Росіяни поширюють тези, що Сєвєродонецьк буцімто стане "другим Маріуполем", й українські сили, що тримають героїчну оборону там, чекає блокада й полон.

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