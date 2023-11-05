Зал аплодував стоячи: українські розвідники взяли участь у важливому форумі спецслужб світу

Офіцери ГУР взяли участь у міжнародному форумі спецслужб. Вони розповіли колегам про здобутий досвід спецпідрозділів, зокрема про місії у Чорному морі, звільнення Зміїного та рейди в окупований Крим.

Форум сил спеціальних операцій відбувся у чеському місті Брно наприкінці жовтня 2023 року. Його влаштувала міжнародна організація Global SOF.

Global SOF – це некомерційна організація, яка розширює та підтримує міжнародну мережу для розвитку можливостей спеціальних сил, а також розвиває партнерство для протидії глобальним і мережевим загрозам у світі.

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Офіцери ГУР відвідали міжнародний форум

Головна тема цьогорічного форуму – "Роль підрозділів спеціального призначення в умовах російсько-української війни". Офіцери Головного управління розвідки Міноборони, які взяли участь у заході, розповіли колегам про здобутий досвід українських спецпідрозділів, зокрема про:

місії у Чорному морі, звільнення Зміїного та рейди в окупований Крим;

висадки на окупований лівий берег Дніпра;

повітряний "караван" гелікоптерів в оточений Маріуполь;

штурмові та оборонні операції на найважчих ділянках фронту;

звільнення Харківщини та битву за Київ.

Битва за Київ у 2022 році стала першим бойовим завданням для спецпризначенців ГУР в умовах широкомасштабного вторгнення Росії.

Використання спецназу як легкої піхоти було не зовсім за профілем. Але на той момент ставки були надто високими. Втрата Києва призвела б до масштабного обвалення фронту і тотальної демотивації суспільства та армії,

– пояснив офіцер ГУР МО України на псевдо Філософ.

Дивіться фото з форуму розвідників / Фото ГУР

Представники воєнної розвідки України також розповіли, що важливу роль під час бойових дій із загарбниками у перші місяці вторгнення зіграла й координація загонів, сформованих із місцевих жителів – вони завдавали відчутних втрат ворогу в глибокому тилу.

Акцент на поглибленій роботі з місцевими осередками опору на окупованих і підконтрольних Москві територіях зберігається та дає вагомий результат.

"Коментуючи перспективи штурмових спецпідрозділів ГУР МО України, наші офіцери наголосили на важливості розвитку технологічної складової – передусім, безпілотних засобів ураження", – додали в ГУР.

Під час форуму українські офіцери підкреслили, що поки триває агресія проти України, доти спецпризначенці "Шаманбату", "Кракена", "Артану", Інтернаціонального Легіону та інших створених під час війни підрозділів будуть проводити та масштабувати свої зухвалі місії, спрямовані на знекровлення терористичної Росії.

Спецпризначенці наголосили, що російсько-українська війна повинна завершитися повним поверненням української території по лінії кордону 1991 року. У кінці виступу зал аплодував розвідникам стоячи.