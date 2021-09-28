Розпродав цілий арсенал: на Миколаїщині викрили начальника складу військової частини

На Миколаївщині начальник складу ракетно-артилерійського озброєння однієї з військових частин торгував зброєю та боєприпасами. Військового викрили на гарячому – безпосередньо під час продажу.

Слідчі вважають, що начальник складу систематично продавав засоби ураження.

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Військовий встиг продати десятки гранат

Він встиг збути 20 гранат Ф-1, 5 гранат РГД-5 із запалами, а також 5 реактивних протитанкових гранат РПГ-22. Правоохоронці обстежили помешкання затриманого, а також приміщення, де він зберігав поцуплене військове майно.

Вдалось вилучити цілий арсенал боєприпасів: вони вже були виведені з обліку та готові до реалізації.

Що вилучили:

20 артилерійських мінометних мін та 20 мінометних мін;

майже 600 артилерійських снарядів;

близько 250 підривачів;

576 освітлювальних реактивних ракет;

49 пакунків вишибних порохових зарядів до мінометних мін;

розривні заряди;

гранати та майже 34 тисячі набоїв різного калібру.

Невдовзі військовому оголосять про підозру

Правоохоронці порушили кримінальне провадження – за фактами викрадення зброї, боєприпасів та іншого військового майна. Наразі слідчі встановлюють причетних до злочинної схеми. Керівнику складу повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.

До продажу був готовий цілий арсенал / Фото Офіс генпрокурора

Чоловіку незабаром повідомлять про підозру / Фото Офісу генпрокурора

На Львівщині в чоловіка виявили цілий схрон зброї

Зазначимо, що нещодавно на Львівщині в одного з активістів виявили цілий схрон зброї. У чоловіка працівники СБУ знайшли вибухівку, набої та бойові гранати. Поки що правоохоронці проводять розслідування та встановлюють джерела надходження зброї.