Розраховуємо, що обміни можуть завершитися 20 чи 21 червня, – Зеленський

Україна продовжує повертати своїх громадян з російського полону. Останні етапи обміну, про які домовили під час переговорів у Стамбулі, можуть відбутися 20 – 21 червня.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час розмови з журналістами.

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Як Зеленський прокоментував процес обміну полоненими

За словами Зеленського, станом на сьогодні, обміни полоненими продовжуються. Однак він зазначив, що цей процес є важким.

Інформація, якою я володію: наш міністр оборони контактує з Мединським, представником російської переговорної групи, щодо обмінів,

– повідомив президент.

Він додав, що наразі між українською та російською стороною є домовленість про те, що як тільки завершаться обміни, тоді сторони обговорять наступний крок щодо переговорів.

"Ми розраховуємо, що вони можуть завершитися 20 чи 21 числа. Я не хочу просто говорити точну дату, тому що це люди, обміни непрості. Але вони будуть. Буде завтра знову. Повинен бути. Поки що так, нема що додати", – зазначив Зеленський.