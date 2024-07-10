X блокує розслідування Bellingcat про удар росіян по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві

Журналісти-розслідувачі Bellingcat опублікували звіт, який доводить, що російська крилата ракета Х-101 завдала удару по найбільшій дитячій лікарні України "Охматдит" у Києві. Цей документ спростовує заяви російських офіційних осіб, однак соцмережа Х маркує посилання на звіт, як "небезпечний контент".

Про що мовиться у розслідуванні

Розслідування Bellingcat щодо атаки на лікарню "Охматдит" містить детальний аналіз відеозаписів із соціальних мереж, на яких зафіксовано момент удару і траєкторію польоту ракети, зазначає 24 Канал.

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Варто зазначити, що в ході аналізу розслідувачі застосували 3D-моделювання. Згідно з усіма свідченнями, ракетою, яка влучила у дитячу клініку "Охматдит", була російська Х-101. Цей висновок був підтверджений експертами, зокрема Фабіаном Хоффманом, фахівцем з ракетних технологій з Університету Осло.



Водночас результати розслідування вщент руйнують версію російських пропагандистів та Міністерства закордонних справ Росії, які стверджували, що в лікарню влучила зенітна ракета AIM-120 із системи NASAMS.

X маркує розслідування, як "небезпечний контент"

. Аналіз показав, що ракета мала визначні характеристики X-101, такі як двигун у хвостовій частині, крила та закруглена "голова".

Звіт Bellingcat стрімко поширився соцмережами, зокрема у X (колишній твіттер), власником якої є одіозний американський мільярдер та любитель росіян Ілон Маск.

Користувачі, які поширили документ, почали помічати, що під час переходу за посиланням звіт маркується, як "потенційно небезпечний контент". Це моментально викликало критику з боку відомих користувачів, таких, наприклад, як історик Тімоті Снайдер.

На ситуацію також звернув увагу і засновник Bellingcat Еліот Хіггінс, який поставив під сумнів обґрунтованість попередження.

З якихось причин X від Ілон Маск тепер стверджує, що посилання на цю статтю про бомбардування Росією дитячої лікарні є небезпечним, тому що, очевидно, воно "було визначено X або нашими партнерами як потенційно спамне або небезпечне". Небезпечним для кого, для Путіна?

– зазначив Хіггінс.

Варто зауважити, що спільнота Comunity Notes додала до публікації Bellingcat про розслідування примітку, яка пояснює, що організація має високий рейтинг довіри, а саме посилання є безпечним.



Примітка на публікації Bellingcat / Скриншот 24 Каналу

Що відомо про ракетний удар по "Охматдиту"

8 липня 2024 року Росія атакувала Київ. Під час масованого ракетного удару одна ракета влучила в "Охматдит", зруйнувавши токсикологічний корпус і пошкодивши чотири інші.

На момент удару у лікарні перебувало близько 670 дітей та 1 000 працівників, які сховалися у підвалах. А проте, двоє людей загинули, в тому числі 30-річна нефрологиня Світлана Лук'янчук.

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У день атаки Служба безпеки України (СБУ) виявила на території лікарні уламки російської крилатої ракети Х-101, що ще раз підтвердило висновки Bellingcat. СБУ також оприлюднила додаткові докази причетності Росії до цього удару.