Родичі полковника СБУ придбали будинки в Конча-Заспі та автопарк на 440 тисяч доларів, – ЗМІ

За останні роки родичі полковника СБУ Олексія Зеленського придбали будинок на мільйон доларів та обзавелися автопарком на 440 тисяч доларів. Сам посадовець запевняє, що він та його сім'я займаються перепродажем автомобілів і будинків.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Слідство.Інфо" Відомо, що Олексій Зеленський є керівником одного з управлінь Головного управління "Д" ДЗНД СБУ. Це управління спрямоване на протидію загрозам управлінню державою, зокрема на боротьбу з корупцією.

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Розслідування щодо полковника СБУ

Журналісти встановили, що у травні 2023 року тесть Зеленського придбав будинок у Конча-Заспі на 328,2 квадратного метра. Уже через пів року зареєстрували маєток на 396,8 квадратного метра.

Сам полковник СБУ розповів, що будинок придбав за 240 тисяч доларів. Його нібито купили за гроші тестя, дружини та кума, для того, щоб відремонтувати та продати. З кешу гуглу стало відомо, що його виставили на продаж за 1 мільйон доларів.

Будинок у Конча-Заспі, який належить тестю полковника / Слідство.Інфо

Зеленський стверджує, що наразі його родина живе в іншому будинку – також у Конча-Заспі. Згідно з документами, мати президента Володимира Зеленського у 2021 році придбала земельну ділянку, на якій стоїть недобудований будинок, за 25 тисяч доларів. Водночас експерти з нерухомості оцінили вартість нерухомості щонайменше в 170 тисяч доларів.

На початку цього року дружина посадовця придбала BMW X6 M 2023 року. У січні автівку на профільних сайтах продавали приблизно за 137 тисяч доларів. Також мати Зеленського стала власницею Lexus LX 600 2022 року випуску за майже 140 тисяч доларів.

BMW X6 M, що належить дружині полковника СБУ / Слідство.Інфо

У 2023 році полковник й собі придбав Mercedes-Benz S 500. Нині таке авто коштує від 120 тисяч доларів. Крім того, Зеленський та його мати у 2024-му купили два мотоцикли BMW, ринкова вартість яких становить близько 20 тисяч доларів.

Олексій Зеленський пояснив, що окрім нерухомості, його родина також займається і продажем авто. Розслідувачі справді знайшли приблизно 20 оголошень з номера посадовця. За словами полковника, частину авто вдалося придбати дешевше через пошкодження.

Реакція СБУ на розслідування

У коментарі 24 Каналу Служба безпеки зазначила, що фінансово-господарська та підприємницька діяльність родичів Олексія Зеленського здійснюється офіційно, виключно у рамках закону і з неї сплачуються усі податки. Відповідні фінансові звіти родина і близькі родичі посадовця СБУ щорічно подають до Державної податкової служби та інших відповідних органів, як того вимагає законодавство.

Зазначається, що автомобіль MERCEDES-BENZ S 500 L та мотоцикл BMW M1000 R, які знаходяться у власності полковника, були придбані ним за кошти від здачі в аренду у 2022 і 2023 роках та подальшого продажу у 2023 році його власного нерухомого майна.

Транспортні засоби членів його родини були придбані за рахунок багаторічної підприємницької та фінансово-господарської діяльності, яку вони здійснюють на постійній основі, продажу інших транспортних засобів та об’єктів нерухомості.

Водночас будинок у Козині був придбаний членами родини посадовця із метою подальшого перепродажу і отримання доходу. Основну частину фінансування цього будинку забезпечив близький родич Зеленського, який з 2007 року займається підприємницькою діяльністю та має можливості для надання позики. Відповідні документи, які підтверджують факт позики – наявні. Будинок виставлено на продаж.

У 2021 році матір Зеленського за ринковою ціною придбала земельну ділянку, а не готовий будинок у Козині. Далі, протягом декількох років там проходило будівництво, яке здійснювалося за рахунок доходів, офіційно отриманих і задекларованих матір’ю посадовця СБУ. Йдеться про доходи від здачі в оренду та продажу інших об’єктів нерухомості.

Про вказані вище правочини та суттєві зміни у майновому стані О.Зеленський прозвітував у 2022 та 2023 роках до відповідних державних органів в повній мірі.

Нещодавно журналісти опублікували розслідування про дівчину заступника генпрокурора Вербицького – Христину Ільницьку. Виявилося, що та володіє майном на десятки мільйонів гривень, зокрема віллою за 48 мільйонів гривень та Porsche за 4 мільйони. Проте її доходи не дозволяють мати таке майно.